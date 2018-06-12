性價比更高的紅米6、紅米6A揭曉 均採用聯發科處理器

才剛在中國深圳發表小米8等新品之後，小米接著又在稍早宣布推出兩款新機，分別是入門價格款的紅米6，以及性價比更高的紅米6A。

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兩款新機均採用類金屬工藝設計，並且提供灰、金、粉、藍四款配色，指紋辨識模組依然位於機身背面，但紅米6A則是取消採用指紋辨識器，僅透過臉部識別作為身分驗證。

紅米6將搭載聯發科Helio P22處理器，並且採用5.45吋、18:9顯示比例的HD+解析度螢幕、3000mAh電池容量，以及1200萬畫素＋500萬畫素組合的雙鏡頭主相機，以及500萬畫素視訊鏡頭，至於記憶體則區分3GB或4GB規格，儲存容量則區分32GB與64GB兩種規格。

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而紅米6A則採用聯發科標榜12nm FinFET製程、時脈為2.2GHz的Helio A22處理器，並且同樣搭載5.45吋、18:9顯示比例的HD+解析度螢幕、3000mAh電池容量，但相機則分別採用1300萬畫素主相機，以及500萬畫素視訊鏡頭，記憶體則採用2GB規格與16GB儲存容量。

建議售價部分，紅米6將以人民幣799元或999元價格銷售，而紅米6A則僅為人民幣599元，預計在6月15日於中國市場銷售。而台灣小米則確認將引進紅米6，具體上市細節將在後續公布，但紅米6A則確定不會引進台灣市場。