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「超越人眼所及」的雙鏡頭旗艦機 Xperia XZ2 Premium14日登台

2018-06-12 14:21楊又肇

日前已經對外揭曉的Sony Mobile首款雙鏡頭旗艦機Xperia XZ2 Premium，稍早確認將在6月14日當天於台灣地區說明新機細節，預期也將公布台灣地區具體上市時間。

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Xperia XZ2 Premium依然採用Xperia XZ2的設計語言，但在5.8吋螢幕規格採用標榜亮度提昇30%的全新4K HDR面板，並且維持16:9顯示比例，並未像Xperia XZ2採用18:9顯示比例，或許與4K解析度螢幕面板切割最佳化使用模式有關。至於硬體規格仍維持採用Qualcomm Snapdragon 845處理器、6GB記憶體 (對多數海外市場算是升級)，並且維持支援QC 3.0與Qi無線充電，以及IP65/68防水防塵設計，另外也搭載聲音更明亮的雙擴音喇叭、源自DualShock 4的動態震動功能，而電池容量則是提昇至3540mAh。

就Sony Mobile方面回覆，Xperia XZ2 Premium依然維持16:9顯示比例規格，主因在於為了符合4K HDR拍攝與錄影規範，因此在螢幕規格部分便維持16:9顯示比例，藉此讓手機上的4K HDR影像內容觀看體驗最佳化。

而此次在機身背面採用的雙鏡頭模組，分別採用1900萬畫素與1200萬畫素，同時個別對應彩色及黑白影像拍攝功能，每單位像素面積分別為1.22μm與1.55μm，並且各別配置f/1.8與f/1.6光圈設計的G Lens等級鏡頭規格，同樣支援1080P畫質表現的960fps超級慢動作錄影與4K HDR錄影功能。

如先前Sony Mobile工程師說明，在鏡頭提昇光圈規格情況下，認為更重要的是提昇ISO感光值，藉此讓相機拍攝進光量能有更大範圍表現，進而實現模擬人眼視覺表現，甚至能進一步超越人眼所及之處。

因此，Xperia XZ2 Premium採用的雙鏡頭便可藉由高達原生ISO 51200的感光度表現，讓影像明亮細節更加豐富，同時也能捕捉暗光環境中的影像細節，同時在錄影功能部分也能讓感光度提昇至ISO 12800，避免動態錄影過程中拍攝影像偏暗。至於在視訊鏡頭部分，則是採用1300萬畫素規格、1/3.06吋感光元件設計，藉此提昇暗處自拍的影像明亮表現效果。

而為了處理即時影像資訊，Sony此次在Xperia XZ2 Premium機身內也確定搭載名為AUBE的獨立即時影像處理晶片，藉此讓影像能在短時間內完成複雜處理，藉此呈現更貼近人眼所及視覺，同時也預期能即時將彩色、黑白影像整合強化，藉此創造更鮮豔動人的影像內容。

XperiaSony手機雙鏡頭無線充電

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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