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蔡明忠看499之亂：願上天憐憫、別再來了

2018-06-12 10:48經濟日報 記者黃晶琳╱即時報導

台灣大哥大今（12）日召開股東會，小股東提問499元促案使員工加班過勞，台灣大董事長蔡明忠透露，499元促案，對電信業者來說，其實是「慘案」，祈禱上蒼憐憫，別再發生了。

台灣大小股東新制勞工退休基金在股東會上提問表示，499促案對於第一線門市員工的權益有很大的影響，使員工加班過勞，希望管理階層可以履行關心勞動權益。

台灣大總經理鄭俊卿表示，499母親節促案之所以叫「499之亂」，就是因為七天促案，吸引200多萬的人申請，幾乎是電信三雄三個月的申請量。

鄭俊卿表示，台灣大是被動推出促案，難免在準備上不充足，太多人排隊，員工也無法按照時間休息，但促案開始後，積極擴大通路，從原本的直營店，擴大到加盟、經銷通路，同時開放網路通路辦理，快速紓解人潮，而優惠截止前只要領到號碼牌，後續通通可以辦理，至於網路速度部分，此次申辦用戶占比較小，速度上沒有問題。

蔡明忠則坦言，此次促案對電信業來說其實是「慘案」，目前觀察用戶權益是否有得到提升，還不確定，但不可諱言，可大幅提升4G滲透率，台灣將在全球名列前茅。

蔡明忠認為，不理解競爭對手是否有政策使命，但如果要推升台灣數位地位有所犧牲，「我們也認了，但祈禱上蒼憐憫」，未來不要再有這種事件發生，否則窮其所有人力，也難確保所有勞工權益都能不受影響。

4G股東會台灣大哥大

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