影／2018年3款iPhone傳921開賣 疑定名「iPhone 9」2萬可入手

2018-06-07 11:52 中央社 台北7日電



蘋果今年iPhone新機動向各界關注。外媒推測，今年3款新iPhone可能在9月11日亮相，9月21日開賣。不過消息是否屬實，仍有待證實。

傳為蘋果2018年6.1吋LCD版新款iPhone。 圖擷自technobezz 分享 facebook

英國科技網站Expert Reviews報導推測，今年蘋果新款iPhone可能會在秋季的9月11日亮相，預期9月14日可能是預購日，9月21日可能開賣。

報導預期，今年6.1吋LCD版新款iPhone可能名為iPhone 9，採用鋁合金機殼，也可能採用全螢幕（edge-to-edge）設計，背後鏡頭可能會像iPhone 8一般採用單顆後鏡頭。

報導並預期，另外兩種新款iPhone可能名為iPhone11和iPhone 11 Plus。

傳為蘋果2018年6.5吋和5.8吋OLED版iPhone。 圖擷自mysmartprice 分享 facebook

國外科技網站MacRumors日前引述俄羅斯網站Wylsa.com報導，今年6.5吋有機發光二極體（OLED）版iPhone，寬約77.41公釐、長約157.53公釐、厚度約7.68公釐。另外6.1吋新版iPhone，寬約75.72公釐、長約150.91公釐、厚度約8.32公釐。

市場一般預期，今年下半年蘋果可能推出6.5吋和5.8吋OLED版iPhone、以及6.1吋版iPhone。其中6.1吋版iPhone占今年下半年3款新iPhone出貨比重，可達約65%到75%，出貨量可達1億支到1.2億支。

天風國際證券分析師郭明錤日前報告預期，今年下半年3款新iPhone，都將具備全螢幕和臉部辨識Face ID功能，預期下半年3款新iPhone總出貨量約7500萬支到8500萬支。其中6.5吋OLED版新品價格約900到1000美元、5.8吋OLED版新品價格約800到900美元、6.1吋版新品價格約600到700美元。