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動眼看／小米成立8週年紀念機小米8、小尺寸版小米8 SE

2018-06-01 09:28聯合新聞網 楊又肇

此次推出的三款小米8，雖然都搭載「瀏海」造型螢幕設計，但實際上在視訊鏡頭功能設計仍有明顯不同，例如僅小米8透明探索版搭載3D結構光設計，讓視訊鏡頭能更深入識別臉部特徵，藉此提供臉部解鎖，以及臉部貼圖動畫等應用功能，而應用在小米8的視訊鏡頭則僅支援紅外線人臉辨識功能，但未對應㪅深層的人臉特徵分析功能。而小米8 SE所採用視訊鏡頭則未額外搭載紅外線相機識別功能，同時主相機鏡頭規格也與小米8不同。

小米8藉由18.7:9顯示比例與「瀏海」造型讓螢幕尺寸提昇至6.21吋，但機身實際僅為5.5吋設計，並且採用三星提供的AMOLED螢幕面板對應更鮮豔的顏色顯示效果。而針對此次推出的「瀏海」造型螢幕，最主要是在鏡頭導入紅外線相機、感測元件模組設計，導致必須採用「瀏海」造型螢幕設計才能讓螢幕顯示範圍進一步增加，但使用者依然可選擇將「瀏海」造型螢幕以黑底「隱藏」。

硬體部分則採用與Qualcomm合作最佳化的Snapdragon 845，同時採用與小米MIX 2S相同的雙1200萬畫素鏡頭主相機模組，並且藉由軟體調教讓相機拍攝效果可再次提昇，使得小米8在DXOMARK Mobile評價中達成105分，同時藉由人工智慧技術加持的25種類型、206種場景識別拍攝，以及7種拍攝光效與自動識別人臉角度調整打光效果功能，加上可自動剪輯的短影片拍攝效果，讓小米8的拍攝功能增加更多有趣應用。

視訊鏡頭除了加入可強化暗處識別人臉4096個特徵的紅外線相機與感測元件，本身則是採用2000萬畫素、1.8μm單位像素面積的相機模組，同樣支援人工智慧技術加持的場景識別、淺景深模擬，以及包含可隆鼻、墊下巴、蘋果肌等「微整形」拍攝效果。

另外小米8也搭載機身背後指紋辨識器，以及3400mAh電池容量，本身也搭載QC4+電池快充設計，並且能以NFC進行行動支付或模擬大眾運輸交通卡，以及雙4G通話、上網功能。

至於尺寸對較小的小米8 SE，則是在5.2吋機身內放入5.88吋螢幕，同樣採用三星AMOLED顯示面板，並且首發採用Qualcomm Snapdragon 710處理器，機身整體設計與小米8的差異在於四周邊角並未導入圓弧的R角設計，比較偏向貼近直角形式呈現，內建電池容量為3120mAh，同時背面相機也採用1200萬畫素+500萬畫素的配置，而非小米8所採用雙1200萬畫素配置。在視訊鏡頭方面，小米8 SE的「瀏海」造型視訊鏡頭同樣對應2000萬畫素相機規格，但未額外搭載紅外線相機模組。

小米8

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小米8與iPhone X外觀比一比

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小米8 SE

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小米小米手機
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