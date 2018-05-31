維持搭載原生Android 8.1 2018年款Nokia 2、Nokia 3與Nokia 5亮相

HMD Global稍早於俄羅斯地區宣布推出2018年款Nokia 2.1、Nokia 3.1與Nokia 5.1，分別為去年推出的Nokia 2、Nokia 3與Nokia 5改版設計，同樣採Android One形式產品設計，因此也搭載原生Android 8.1作業系統。

分享 facebook

此次推出的Nokia 2.1，採用Qualcomm Snapdragon 425處理器、5.5吋720P解析度螢幕，以及1GB記憶體與8GB儲存容量，電池容量為4000mAh，強調可達2天左右待機使用時間，並且配置800萬畫素主相機鏡頭，以及500萬畫素視訊鏡頭，作業系統則採用基於Andsroid 8.1的Android Go形式設計，建議售價則為115美元，分別推出藍/金銅、藍/銀、灰/銀。

而Nokia 3.1則採用聯發科MT6750N八核心處理器，並且加入2GB或3GB記憶體，以及16GB或32GB儲存容量，5.2吋螢幕採用720P解析度與18:9顯示比例規格，主相機鏡頭畫素也提升為1300萬畫素規格，建議售價則為139歐元或169歐元，分別推出藍/金銅、黑/鉻、白/鐵配色。

至於Nokia 5.1則採用聯發科MT6755S八核心處理器，螢幕同樣採用18:9顯示比例，但尺寸增加為5.5吋，並且採用Full HD+解析度設計，分別採用2GB或3GB記憶體，以及16GB或32GB儲存容量，鏡頭則採用1600萬畫素主相機與800萬畫素視訊鏡頭規格，建議售價則為189歐元或219歐元，分別推出金銅、藍、黑三款配色 (黑色將稍晚推出)。

此次揭曉新機預計在今年7月陸續推出，但不確定是否計畫在台灣市場推出。

Nokia 2.1：

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

Nokia 3.1：

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

Nokia 5.1：

分享 facebook

分享 facebook