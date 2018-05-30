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vivo全尺寸無邊框手機「APEX」將區分兩種處理器規格

2018-05-30 13:48楊又肇

日前已經證實將於6月12日對外揭曉全尺寸無邊框螢幕手機「APEX」市售版本，並且有消息透露此款新機正式名稱將以vivo NEX為稱，相關說法更表示此款新機將區分採用Qualcomm Snapdragon 845處理器規格的頂配版，以及另一款採用甫對外發表Snapdragon 710處理器規格的標準版。

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目前還無法確定以vivo NEX為正式名稱的新機具體細節，但相關說法透露無論是採用Qualcomm Snapdragon 845處理器規格的頂配版，或是另一款採用甫對外發表Snapdragon 710處理器規格的標準版，都將搭載隱藏機身內、使用時彈出的視訊攝影鏡頭。

而從vivo NEX處理器包含Snapdragon 845的情況來看，顯示vivo希望能讓旗下手機產品並非僅侷限在中階處理器效能，而可使用更高階的處理器設計，並且搭載8GB記憶體與UFS 2.1儲存容量等硬體規格對應更高運算效能。

至於保留採用Snapdragon 710的標準版選項，似乎也顯示vivo NEX頂配版銷售數量比例可能偏低，未來或許可能以標準版作為主力銷售機種。但無論採用何種處理器規格，vivo都將導入與Qualcomm合作的人工智慧技術應用。

vivo

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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