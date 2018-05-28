親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競
U5遊戲館

陸生來台學士名額剩800個 大學校長：陸方有凌辱之意

499吃到飽 台灣大違反勞基法遭罰120萬

2018-05-28 21:35中央社 台北28日電

台灣大哥大門市。 圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大門市。 圖／台灣大哥大提供
分享
電信三雄日前推出499吃到飽方案，引爆搶辦風潮，第一線人力吃緊，勞動主管機關以台灣大哥大違反勞動基準法規定，共計裁罰新台幣120萬元。

台灣大今天公告，勞動主管機關以台灣大因違反勞動基準法規定，共計裁罰新台幣120萬元。

台灣大說明，臺北市政府勞動局5月15日至17日至台灣大實施勞動檢查，以違反勞動基準法第32條第2項延長勞工工作時間及第35條休息時間規定，共計裁罰120萬元。

台灣大表示，充分配合勞動檢查，並已立即進行改善。

台灣大哥大上網吃到飽勞檢

相關新聞

NCC核准！台灣首家5G實驗網 亞太電申請成功

2018-05-28 19:42

遠傳攜手台達電 推動太陽能行動基地台

2018-05-28 19:36

影／新機搶先看！Galaxy S9+「晨漾金」來了

2018-05-28 18:53

閃得超有氣質！ Galaxy S9＋晨漾金璀璨迎夏

2018-05-28 17:16

晨漾金款Galaxy S9+在台展示 預計在6月中旬開放銷售

2018-05-28 14:57

開箱／這就是未來 首支螢幕指紋辨識vivo x21

2018-05-27 18:09

新版Google Lens功能似乎開始陸續進駐更多品牌手機

2018-05-27 17:59

蘋果9.7吋新iPad熱銷 德誼數位金色128GB熱度爆棚

2018-05-27 17:16

蘋果傳攻天線陣列 深耕5G毫米波應用

2018-05-26 11:37

宏達電新旗艦機 大陸亮相

2018-05-26 01:42

宏達電新生態大會 新旗艦機HTC U12+首亮相

2018-05-25 11:03

台灣智慧機4月銷量急凍 中低階機來搶鏡

2018-05-25 09:50

少女心炸裂！華為P20等三新機粉嫩登台 牽手韓系彩妝周周抽好禮

2018-05-25 08:04

三星A6＋美拍奇機登場 6吋大螢幕＋後置雙鏡頭

2018-05-24 18:33

蘋果WWDC 新iPhone SE有望亮相

2018-05-24 14:42

原價換iPhone電池的用戶也能享優惠了！退款資格與方法看這裡

2018-05-24 11:29

電信業拚加值服務 搶推24小時線上技術支援

2018-05-24 10:13

vivo超酷無邊框全螢幕概念機「APEX」市售版 6月21日上海亮相

2018-05-24 10:12

蘋果更換電池優惠方案擴大 原價更換者可退費50美元

2018-05-24 06:53

動眼看／換上前後雙鏡頭、螢幕顯示佔比更高的HTC U12+

2018-05-23 20:31

中華電信Soluto快樂技術專家 24小時專業諮詢

2018-05-23 20:05

499之亂反醞釀空機需求 陳柏諭：中低階衝出量能

2018-05-23 19:49

宏達電首款4鏡頭手機HTC U12+ 限量版五月天叫你起床

2018-05-23 19:39

HTC台灣總座陳柏諭 從網路負評尋改進之道

2018-05-23 19:33

HTC U12＋旗艦前後雙鏡頭 將推五月天限量版

2018-05-23 17:10

HTC最新旗艦機HTC U12+ 亮相 還有五月天限量版

2018-05-23 16:44

HTC U12+揭曉 首度加入前後雙鏡頭、擴大影音應用與擠握操作功能

2018-05-23 16:00

NCC罰中華電200萬 遠傳及台哥大各60萬

2018-05-23 15:14

孔劉拍照有長進 拍ZenFone廣告最難忘的竟是它

2018-05-23 14:48

HTC U12+規格曝光 傳為雙卡機

2018-05-23 14:31

中華電信499之亂 NCC重罰200萬元

2018-05-23 14:12

499恐衝擊手機銷量 5月市況憂更冷

2018-05-23 12:21

Angelababy繼續代言！美圖T9手機揭曉 6月13日開放預購

2018-05-23 09:26

小米8週年紀念機定名 新款旗艦機就叫「小米8」

2018-05-23 09:21

HTC U12+發表前不小心手抖上線 秒下架也阻不了規格曝光

2018-05-23 09:19

吳永誠／手機雙鏡頭 大有不同

2018-05-22 23:16

三星J系列新機到！ 可調式3段鎂光燈超美拍

2018-05-22 20:19

亞太電信、World Gym合作 健康智慧更有感

2018-05-22 18:14

開箱／隨手拍王者誕生 HUAWEI P20 Pro極光色相機實測

2018-05-22 16:12
看更多

熱門文章

看A片更安心？知名情色網站Pornhub推出自有VPN服務

2018-05-28 15:06

免費電玩《要塞英雄》如何年賺35億美金

2018-05-27 22:37

NCC核准！台灣首家5G實驗網 亞太電申請成功

2018-05-28 19:42

「違反業務衝突」 蘋果將Steam Link App下架

2018-05-28 15:01

iOS 12傳開放NFC iPhone將可搭車、當房卡

2018-05-28 20:43

昱泉新手遊 年底上市

2018-05-28 00:04

Beats系列耳機推出十周年紀念版本 將於WWDC 2018首日亮相

2018-05-28 15:04

遠傳攜手台達電 推動太陽能行動基地台

2018-05-28 19:36

微軟傳正打造能辨識偏見的工具

2018-05-27 22:22

閃得超有氣質！ Galaxy S9＋晨漾金璀璨迎夏

2018-05-28 17:16

開箱／手作利器Cricut Maker萬用裁切機 紙木皮布皆可裁

2018-05-28 18:15

OPPO加速海外拓展 任命吳強主責

2018-05-28 18:37

499吃到飽 台灣大違反勞基法遭罰120萬

2018-05-28 21:35

三星成立「Samsung Newsroom Taiwan」台灣新聞中心

2018-05-28 16:12

Qualcomm澄清並未計畫退離伺服器市場競爭

2018-05-28 15:00

微軟AI實踐落地 強化台灣產業合作

2018-05-28 14:40

晨漾金款Galaxy S9+在台展示 預計在6月中旬開放銷售

2018-05-28 14:57

影／新機搶先看！Galaxy S9+「晨漾金」來了

2018-05-28 18:53

微軟將加強投資亞太人工智慧技術發展

2018-05-28 14:59

小米希望港交所批准6/7舉辦上市聽證會 預計對外募集100億美元

2018-05-28 15:05

專為遊戲打造 Ubisoft數位助理服務正式上線

2018-05-28 15:03

昱泉自製新作《Project Aurora》 預計下半年推出

2018-05-28 15:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top