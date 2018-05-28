499吃到飽 台灣大違反勞基法遭罰120萬

2018-05-28 21:35 中央社 台北28日電



台灣大哥大門市。 圖／台灣大哥大提供 分享 facebook 電信三雄日前推出499吃到飽方案，引爆搶辦風潮，第一線人力吃緊，勞動主管機關以台灣大哥大違反勞動基準法規定，共計裁罰新台幣120萬元。

台灣大今天公告，勞動主管機關以台灣大因違反勞動基準法規定，共計裁罰新台幣120萬元。

台灣大說明，臺北市政府勞動局5月15日至17日至台灣大實施勞動檢查，以違反勞動基準法第32條第2項延長勞工工作時間及第35條休息時間規定，共計裁罰120萬元。

台灣大表示，充分配合勞動檢查，並已立即進行改善。