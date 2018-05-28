499吃到飽 台灣大違反勞基法遭罰120萬

相關新聞
NCC核准！台灣首家5G實驗網 亞太電申請成功2018-05-28 19:42
遠傳攜手台達電 推動太陽能行動基地台2018-05-28 19:36
影／新機搶先看！Galaxy S9+「晨漾金」來了2018-05-28 18:53
閃得超有氣質！ Galaxy S9＋晨漾金璀璨迎夏2018-05-28 17:16
晨漾金款Galaxy S9+在台展示 預計在6月中旬開放銷售2018-05-28 14:57
開箱／這就是未來 首支螢幕指紋辨識vivo x212018-05-27 18:09
新版Google Lens功能似乎開始陸續進駐更多品牌手機2018-05-27 17:59
蘋果9.7吋新iPad熱銷 德誼數位金色128GB熱度爆棚2018-05-27 17:16
蘋果傳攻天線陣列 深耕5G毫米波應用2018-05-26 11:37
宏達電新旗艦機 大陸亮相2018-05-26 01:42
宏達電新生態大會 新旗艦機HTC U12+首亮相2018-05-25 11:03
台灣智慧機4月銷量急凍 中低階機來搶鏡2018-05-25 09:50
少女心炸裂！華為P20等三新機粉嫩登台 牽手韓系彩妝周周抽好禮2018-05-25 08:04
三星A6＋美拍奇機登場 6吋大螢幕＋後置雙鏡頭2018-05-24 18:33
蘋果WWDC 新iPhone SE有望亮相2018-05-24 14:42
原價換iPhone電池的用戶也能享優惠了！退款資格與方法看這裡2018-05-24 11:29
電信業拚加值服務 搶推24小時線上技術支援2018-05-24 10:13
vivo超酷無邊框全螢幕概念機「APEX」市售版 6月21日上海亮相2018-05-24 10:12
蘋果更換電池優惠方案擴大 原價更換者可退費50美元2018-05-24 06:53
動眼看／換上前後雙鏡頭、螢幕顯示佔比更高的HTC U12+2018-05-23 20:31
中華電信Soluto快樂技術專家 24小時專業諮詢2018-05-23 20:05
499之亂反醞釀空機需求 陳柏諭：中低階衝出量能2018-05-23 19:49
宏達電首款4鏡頭手機HTC U12+ 限量版五月天叫你起床2018-05-23 19:39
HTC台灣總座陳柏諭 從網路負評尋改進之道2018-05-23 19:33
HTC U12＋旗艦前後雙鏡頭 將推五月天限量版2018-05-23 17:10
HTC最新旗艦機HTC U12+ 亮相 還有五月天限量版2018-05-23 16:44
HTC U12+揭曉 首度加入前後雙鏡頭、擴大影音應用與擠握操作功能2018-05-23 16:00
NCC罰中華電200萬 遠傳及台哥大各60萬2018-05-23 15:14
孔劉拍照有長進 拍ZenFone廣告最難忘的竟是它2018-05-23 14:48
HTC U12+規格曝光 傳為雙卡機2018-05-23 14:31
中華電信499之亂 NCC重罰200萬元2018-05-23 14:12
499恐衝擊手機銷量 5月市況憂更冷2018-05-23 12:21
Angelababy繼續代言！美圖T9手機揭曉 6月13日開放預購2018-05-23 09:26
小米8週年紀念機定名 新款旗艦機就叫「小米8」2018-05-23 09:21
HTC U12+發表前不小心手抖上線 秒下架也阻不了規格曝光2018-05-23 09:19
吳永誠／手機雙鏡頭 大有不同2018-05-22 23:16
三星J系列新機到！ 可調式3段鎂光燈超美拍2018-05-22 20:19
亞太電信、World Gym合作 健康智慧更有感2018-05-22 18:14
開箱／隨手拍王者誕生 HUAWEI P20 Pro極光色相機實測2018-05-22 16:12
熱門文章
看A片更安心？知名情色網站Pornhub推出自有VPN服務2018-05-28 15:06
免費電玩《要塞英雄》如何年賺35億美金2018-05-27 22:37
NCC核准！台灣首家5G實驗網 亞太電申請成功2018-05-28 19:42
「違反業務衝突」 蘋果將Steam Link App下架2018-05-28 15:01
iOS 12傳開放NFC iPhone將可搭車、當房卡2018-05-28 20:43
昱泉新手遊 年底上市2018-05-28 00:04
Beats系列耳機推出十周年紀念版本 將於WWDC 2018首日亮相2018-05-28 15:04
遠傳攜手台達電 推動太陽能行動基地台2018-05-28 19:36
微軟傳正打造能辨識偏見的工具2018-05-27 22:22
閃得超有氣質！ Galaxy S9＋晨漾金璀璨迎夏2018-05-28 17:16
開箱／手作利器Cricut Maker萬用裁切機 紙木皮布皆可裁2018-05-28 18:15
OPPO加速海外拓展 任命吳強主責2018-05-28 18:37
499吃到飽 台灣大違反勞基法遭罰120萬2018-05-28 21:35
三星成立「Samsung Newsroom Taiwan」台灣新聞中心2018-05-28 16:12
Qualcomm澄清並未計畫退離伺服器市場競爭2018-05-28 15:00
微軟AI實踐落地 強化台灣產業合作2018-05-28 14:40
晨漾金款Galaxy S9+在台展示 預計在6月中旬開放銷售2018-05-28 14:57
影／新機搶先看！Galaxy S9+「晨漾金」來了2018-05-28 18:53
微軟將加強投資亞太人工智慧技術發展2018-05-28 14:59
小米希望港交所批准6/7舉辦上市聽證會 預計對外募集100億美元2018-05-28 15:05
專為遊戲打造 Ubisoft數位助理服務正式上線2018-05-28 15:03
昱泉自製新作《Project Aurora》 預計下半年推出2018-05-28 15:34
留言