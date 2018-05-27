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新版Google Lens功能似乎開始陸續進駐更多品牌手機

2018-05-27 17:59楊又肇

今年在Google I/O 2018宣布將使新版Google Lens進駐更多品牌手機之後，相關消息表示已在OnePlus 6發現Google Lens應用功能，意味Google已經開始透過更新方式向部分或多數使用者提供。

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根據9to5Google網站報導指出，在OnePlus 6中已經發先Google Lens應用功能，除了換上新介面與設計風格，更提供可直接複製相機拍攝轉換文字內容，以及拍攝物件後即可即時透過連網查找關連內容功能。

而在今年Google I/O 2018中，Google宣布Google Lens可藉由GPS與VPS定位方式，讓使用者拿著手機拍攝前方影像時，將可透過Google Lens分析建築大樓名稱、餐廳介紹，或是識別狗的品種，甚至也能提供更精準的拍攝翻譯效果。

(圖／擷自9to5Google網站)
(圖／擷自9to5Google網站)
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此外，Google也確認新版Google Lens功能進駐Pixel系列機種，同時也會開放LG、Motorola、Sony Mobile、Nokia、小米、TCL、OnePlus、Transsion、BQ及華碩等品牌品牌在內手機使用，讓這些品牌手機相機功能可結合人工智慧的應用功能。

不過，目前此項功能似乎還是要跟著Google Assistant服務更新，同時也不是同時開放所有手機更新使用，似乎仍要等一些時候才會陸續開放更多手機更新。

Google

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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