開箱／這就是未來 首支螢幕指紋辨識vivo x21

攝影/鄭蛋蛋 分享 facebook

全螢幕時代來臨，各家廠商紛紛將智慧型手機的正面螢幕最大化，但是大家所熟悉的指紋辨識都被移到背後，在許多使用情境來說都不是那麼直覺，於是vivo這個品牌搶先端出螢幕指紋辨識，推出了全球首款隱形指紋辨識手機後，在台灣緊接著推出全台灣首款螢幕指紋辨識手機，vivo X21。

若你是Marvel漫威的粉絲，那麼你應該有注意過鋼鐵人在電影中用的手機品牌就是vivo，若你是科技迷的話，那麼你一定也有注意到vivo這個品牌在全螢幕這個領域搶先許多手機大廠，包括vivo apex的概念手機發表，讓人越來越期待未來的智慧型手機能夠完全的全螢幕化

全螢幕化的第一步除了窄邊框到極致，vivo看準了第二個重要元素，將大家所習慣的指紋辨識帶回到正面，同時不占據正面螢幕的任何邊框空間

vivo X21採用6.28吋大螢幕，2280 x 1080 FHD，驚人的90.3%螢幕占比，邊窄僅1.66mm，正面幾乎都是螢幕。上方的小瀏海置放聽筒以及前相機鏡頭，下方有一點點下巴，不過也僅1.79mm寬。X21的螢幕特別值得肯定的是它擁有DCI-P3廣色域 99.5%，以及99.9% sRGB的廣色域，在顏色的呈現非常飽和

X21前方瀏海空間不大，但是仍然放了一顆1200萬畫素的前鏡頭，除了自拍外也提供臉部解鎖，紀錄1024臉部特徵，在夜晚也能夠透過內建紅外線3D景深補光偵測來提高臉部辨識，解鎖速度非常快，0.1秒即可完成

X21的薄度僅7.37mm

X21上部保留3.5mm耳機孔，真是佛心

右側為X21的電源鍵跟音量鍵

底部為SIM卡/記憶卡槽，micro USB充電孔，麥克風孔以及喇叭孔

X21採用3選2卡槽，支援4G+4G雙卡雙待，或是一張4G卡+記憶卡擴充

X21背後為玻璃材質，搭配雙鏡頭以及簡約的vivo logo

X21背後置放了一顆F1.8大光圈的1200萬畫素鏡頭，以及一顆5百萬畫素副鏡頭，擁有Dual Pixel雙像素感應技術，快速0.03秒對焦

第一次使用螢幕指紋辨識真的很興奮啊，直接在螢幕上就可以紀錄指紋！

第一次使用會有點不習慣，就是要稍微壓一下力道才能正常的感應到使用者指紋

平常待機時，有開啟AOD的話，就會固定看到螢幕指示指紋辨識的位置，使用的流程就跟一個實體的指紋辨識器一樣，手機放在桌面上時要解鎖時特別好用

X21內建手勢操作，可以將導航列的空間給省起來，透過手勢來達成首頁，返回，以及控制中心的叫出

若用不習慣手勢，X21也可以設為標準的導航列操作，只是會占據掉螢幕的空間，看使用者偏愛哪一種自行選擇

X21內建快速啟動，在待機時可長按"降低音量"鍵來快速啟動指定功能

X21也內建了許多智慧體感功能，包括搖晃即可開啟手電筒，透過手勢即可喚醒手機

網友詢問度最高的雙擊喚醒螢幕，雙擊關閉螢幕在X21上都有內建

X21的前鏡頭實拍，美肌效果還不錯，把我的皮膚拍的真好

在背光的情況下，X21前鏡頭也有HDR功能可以來克服

人臉清楚外，背後的景也不會過曝

若強制把前鏡頭HDR關閉，背景就會過曝

前鏡頭開啟HDR

X21也有內建許多女生愛的萌拍特效，可愛指數up up

X21的拍照介面以下方滑動切換模式，上面的操作則是比較常切換的補光燈開關，HDR開關，人像模式切換

X21的特寫實拍，點選照片可看原圖檔

白天實拍 點選照片可看原圖檔

X21後鏡頭也有HDR的功能，若人全身入境，效果會沒有那麼理想

若主角只有半身入鏡，那麼就可以看到在背光的情境，後鏡頭HDR的功能的有效發揮

室內實拍 點選照片可看原圖檔

晚上戶外實拍，點選照片可看原圖檔

以上都是自動模式拍攝，若你是攝影愛好者的話，X21內建專業模式讓你調整快門速度到最多32秒，ISO值最高可調整到3200

快門速度2秒，ISO 50

vivo X21的硬體規格整體來說是中上的規格，採用高通S660處理器，6GB RAM，128GB ROM，Funtouch OS 4.0 (基於android 8.1系統)，而且X21同時也是最新android P系統的搶先開發者版本可支援的手機，由此可見vivo為google系統的重要開發夥伴之一。X21在台灣首上市開價僅16,990，擁有誘人的大螢幕，以及台灣首支螢幕指紋辨識的優勢，這個價格我覺得開的很公道，雖然螢幕指紋辨識的速度比傳統的指紋辨識速度慢一點點，但是實際用下來我覺得速度已經可符合大多人的期望，若你一直因為指紋辨識被移到後面而感到困擾，那麼vivo X21是你目前最好的選擇。

3C部落客鄭蛋蛋，現任Yahoo新聞科技頻道專欄作家，強調簡單易懂，以消費者為出發點去分析產品的優劣。曾擔任電腦應用展講師，科技趨勢金獎評審，請加入鄭蛋蛋的3C情報站Facebook粉絲團來追蹤最新3C消息!