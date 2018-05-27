親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競
U5遊戲館

開戰了！ 陳斐娟邀柯文哲妻子上節目對財產說清楚

開箱／這就是未來 首支螢幕指紋辨識vivo x21

2018-05-27 18:09鄭蛋蛋

攝影/鄭蛋蛋
攝影/鄭蛋蛋
分享

全螢幕時代來臨，各家廠商紛紛將智慧型手機的正面螢幕最大化，但是大家所熟悉的指紋辨識都被移到背後，在許多使用情境來說都不是那麼直覺，於是vivo這個品牌搶先端出螢幕指紋辨識，推出了全球首款隱形指紋辨識手機後，在台灣緊接著推出全台灣首款螢幕指紋辨識手機，vivo X21。

 

 

若你是Marvel漫威的粉絲，那麼你應該有注意過鋼鐵人在電影中用的手機品牌就是vivo，若你是科技迷的話，那麼你一定也有注意到vivo這個品牌在全螢幕這個領域搶先許多手機大廠，包括vivo apex的概念手機發表，讓人越來越期待未來的智慧型手機能夠完全的全螢幕化

pic02

 

 

全螢幕化的第一步除了窄邊框到極致，vivo看準了第二個重要元素，將大家所習慣的指紋辨識帶回到正面，同時不占據正面螢幕的任何邊框空間

pic03

 

 

vivo X21採用6.28吋大螢幕，2280 x 1080 FHD，驚人的90.3%螢幕占比，邊窄僅1.66mm，正面幾乎都是螢幕。上方的小瀏海置放聽筒以及前相機鏡頭，下方有一點點下巴，不過也僅1.79mm寬。X21的螢幕特別值得肯定的是它擁有DCI-P3廣色域 99.5%，以及99.9% sRGB的廣色域，在顏色的呈現非常飽和

pic04

 

 

X21前方瀏海空間不大，但是仍然放了一顆1200萬畫素的前鏡頭，除了自拍外也提供臉部解鎖，紀錄1024臉部特徵，在夜晚也能夠透過內建紅外線3D景深補光偵測來提高臉部辨識，解鎖速度非常快，0.1秒即可完成

DSC00184

 

 

X21的薄度僅7.37mm

pic05

 

 

X21上部保留3.5mm耳機孔，真是佛心

pic06

 

 

右側為X21的電源鍵跟音量鍵

pic07

 

 

底部為SIM卡/記憶卡槽，micro USB充電孔，麥克風孔以及喇叭孔

pic08

 

 

X21採用3選2卡槽，支援4G+4G雙卡雙待，或是一張4G卡+記憶卡擴充

pic12

 

 

X21背後為玻璃材質，搭配雙鏡頭以及簡約的vivo logo

pic10

 

 

X21背後置放了一顆F1.8大光圈的1200萬畫素鏡頭，以及一顆5百萬畫素副鏡頭，擁有Dual Pixel雙像素感應技術，快速0.03秒對焦

pic11

 

 

第一次使用螢幕指紋辨識真的很興奮啊，直接在螢幕上就可以紀錄指紋！

pic13

 

 

第一次使用會有點不習慣，就是要稍微壓一下力道才能正常的感應到使用者指紋

pic14

 

 

平常待機時，有開啟AOD的話，就會固定看到螢幕指示指紋辨識的位置，使用的流程就跟一個實體的指紋辨識器一樣，手機放在桌面上時要解鎖時特別好用

pic15

 

 

X21內建手勢操作，可以將導航列的空間給省起來，透過手勢來達成首頁，返回，以及控制中心的叫出

pic16

 

 

若用不習慣手勢，X21也可以設為標準的導航列操作，只是會占據掉螢幕的空間，看使用者偏愛哪一種自行選擇

pic17

 

 

X21內建快速啟動，在待機時可長按"降低音量"鍵來快速啟動指定功能

pic19

 

 

X21也內建了許多智慧體感功能，包括搖晃即可開啟手電筒，透過手勢即可喚醒手機

pic20

 

 

網友詢問度最高的雙擊喚醒螢幕，雙擊關閉螢幕在X21上都有內建

pic21

 

 

X21的前鏡頭實拍，美肌效果還不錯，把我的皮膚拍的真好

pic22

 

 

在背光的情況下，X21前鏡頭也有HDR功能可以來克服

pic23

 

 

人臉清楚外，背後的景也不會過曝

pic24

 

 

若強制把前鏡頭HDR關閉，背景就會過曝

pic25

 

 

前鏡頭開啟HDR

pic26

 

 

X21也有內建許多女生愛的萌拍特效，可愛指數up up

 

 

X21的拍照介面以下方滑動切換模式，上面的操作則是比較常切換的補光燈開關，HDR開關，人像模式切換

 

 

X21的特寫實拍，點選照片可看原圖檔

pic29

pic30

pic31

pic32

pic33

pic34

 

 

白天實拍 點選照片可看原圖檔

pic35

pic36

pic37

pic38

pic39

pic42

 

 

X21後鏡頭也有HDR的功能，若人全身入境，效果會沒有那麼理想

pic40

 

 

若主角只有半身入鏡，那麼就可以看到在背光的情境，後鏡頭HDR的功能的有效發揮

pic41

 

 

室內實拍 點選照片可看原圖檔

pic43

pic44

 

 

晚上戶外實拍，點選照片可看原圖檔

pic45

pic46

pic47

pic48

 

 

以上都是自動模式拍攝，若你是攝影愛好者的話，X21內建專業模式讓你調整快門速度到最多32秒，ISO值最高可調整到3200

pic49

 

 

快門速度2秒，ISO 50

pic50

pic51

 

 

vivo X21的硬體規格整體來說是中上的規格，採用高通S660處理器，6GB RAM，128GB ROM，Funtouch OS 4.0 (基於android 8.1系統)，而且X21同時也是最新android P系統的搶先開發者版本可支援的手機，由此可見vivo為google系統的重要開發夥伴之一。X21在台灣首上市開價僅16,990，擁有誘人的大螢幕，以及台灣首支螢幕指紋辨識的優勢，這個價格我覺得開的很公道，雖然螢幕指紋辨識的速度比傳統的指紋辨識速度慢一點點，但是實際用下來我覺得速度已經可符合大多人的期望，若你一直因為指紋辨識被移到後面而感到困擾，那麼vivo X21是你目前最好的選擇。

pic09

 

 

3C部落客鄭蛋蛋，現任Yahoo新聞科技頻道專欄作家，強調簡單易懂，以消費者為出發點去分析產品的優劣。曾擔任電腦應用展講師，科技趨勢金獎評審，請加入鄭蛋蛋的3C情報站Facebook粉絲團來追蹤最新3C消息!

vivo指紋辨識

鄭蛋蛋

3C部落客鄭蛋蛋，強調簡單易懂，以消費者為出發點去分析產品的優劣。曾擔任電腦應用展講師，科技趨勢金獎評審，請加入鄭蛋蛋的3C情報站Facebook粉絲團(www.facebook.com/egg3c)來追蹤最新3C消息!

相關新聞

三星證實將在新款Galaxy Note導入互動更為自然的Bixby 2.0

2018-05-21 08:43

新版Google Lens功能似乎開始陸續進駐更多品牌手機

2018-05-27 17:59

蘋果9.7吋新iPad熱銷 德誼數位金色128GB熱度爆棚

2018-05-27 17:16

蘋果傳攻天線陣列 深耕5G毫米波應用

2018-05-26 11:37

宏達電新旗艦機 大陸亮相

2018-05-26 01:42

宏達電新生態大會 新旗艦機HTC U12+首亮相

2018-05-25 11:03

台灣智慧機4月銷量急凍 中低階機來搶鏡

2018-05-25 09:50

少女心炸裂！華為P20等三新機粉嫩登台 牽手韓系彩妝周周抽好禮

2018-05-25 08:04

三星A6＋美拍奇機登場 6吋大螢幕＋後置雙鏡頭

2018-05-24 18:33

蘋果WWDC 新iPhone SE有望亮相

2018-05-24 14:42

原價換iPhone電池的用戶也能享優惠了！退款資格與方法看這裡

2018-05-24 11:29

電信業拚加值服務 搶推24小時線上技術支援

2018-05-24 10:13

vivo超酷無邊框全螢幕概念機「APEX」市售版 6月21日上海亮相

2018-05-24 10:12

蘋果更換電池優惠方案擴大 原價更換者可退費50美元

2018-05-24 06:53

動眼看／換上前後雙鏡頭、螢幕顯示佔比更高的HTC U12+

2018-05-23 20:31

中華電信Soluto快樂技術專家 24小時專業諮詢

2018-05-23 20:05

499之亂反醞釀空機需求 陳柏諭：中低階衝出量能

2018-05-23 19:49

宏達電首款4鏡頭手機HTC U12+ 限量版五月天叫你起床

2018-05-23 19:39

HTC台灣總座陳柏諭 從網路負評尋改進之道

2018-05-23 19:33

HTC U12＋旗艦前後雙鏡頭 將推五月天限量版

2018-05-23 17:10

HTC最新旗艦機HTC U12+ 亮相 還有五月天限量版

2018-05-23 16:44

HTC U12+揭曉 首度加入前後雙鏡頭、擴大影音應用與擠握操作功能

2018-05-23 16:00

NCC罰中華電200萬 遠傳及台哥大各60萬

2018-05-23 15:14

孔劉拍照有長進 拍ZenFone廣告最難忘的竟是它

2018-05-23 14:48

HTC U12+規格曝光 傳為雙卡機

2018-05-23 14:31

中華電信499之亂 NCC重罰200萬元

2018-05-23 14:12

499恐衝擊手機銷量 5月市況憂更冷

2018-05-23 12:21

Angelababy繼續代言！美圖T9手機揭曉 6月13日開放預購

2018-05-23 09:26

小米8週年紀念機定名 新款旗艦機就叫「小米8」

2018-05-23 09:21

HTC U12+發表前不小心手抖上線 秒下架也阻不了規格曝光

2018-05-23 09:19

吳永誠／手機雙鏡頭 大有不同

2018-05-22 23:16

三星J系列新機到！ 可調式3段鎂光燈超美拍

2018-05-22 20:19

亞太電信、World Gym合作 健康智慧更有感

2018-05-22 18:14

開箱／隨手拍王者誕生 HUAWEI P20 Pro極光色相機實測

2018-05-22 16:12

亞太電信、World Gym跨界行銷

2018-05-22 14:32

宏達電明發表新旗艦 中階新品先搶鏡

2018-05-22 14:32

HTC Desire 12+上市 今起開放預購

2018-05-22 10:11

宏達電Desire 12+台灣開放預購 衝Q2市占

2018-05-22 09:56

美國電信業者也推可程式按鍵 讓企業用戶「一鍵」啟用各項服務

2018-05-22 09:52
看更多

熱門文章

GDPR上路第一天 Facebook、Google就面臨指控違法

2018-05-27 12:07

調查顯示Uber死亡車禍事故車輛當下未啟用煞車系統

2018-05-27 12:08

任天堂新專利顯示復刻款迷你Nintendo 64即將來到？

2018-05-27 12:12

三星新款智慧錶Gear S4可能換回Android架構的Wear OS

2018-05-27 12:10

Spotify針對侵權賠償1.125億美元 遭批獲「授權折扣」省近99%

2018-05-27 12:06

富士X-T系列入門款機種 X-T100同樣維持復古風情

2018-05-27 12:09

蘋果9.7吋新iPad熱銷 德誼數位金色128GB熱度爆棚

2018-05-27 17:16

新版Google Lens功能似乎開始陸續進駐更多品牌手機

2018-05-27 17:59

開箱／這就是未來 首支螢幕指紋辨識vivo x21

2018-05-27 18:09

Echo智慧喇叭不但錄音還更轉寄給他人 亞馬遜：很罕見的誤判

2018-05-27 17:59

Google Pay也加入支援日本Suica卡 但暫時僅限日本境內使用

2018-05-27 18:03

Android之父所創立手機公司傳對外求售

2018-05-27 18:01

Qualcomm可能近期揭曉VR、AR頭戴裝置專用處理器

2018-05-27 18:03

Sony再與Scuf打造可高度客製化操作指令、外觀的PS4進階手把控制器

2018-05-27 18:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top