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少女心炸裂！華為P20等三新機粉嫩登台 牽手韓系彩妝周周抽好禮

2018-05-25 08:04楊又肇

如先前預告，華為台灣代理訊崴技術宣布將在5月26日至27日間於全台華為授權通路開放首購P20櫻粉金，預計6月1日正式在台上市，而定位為P20 Lite的nova 3e則確定將在6月1日上市銷售，分別引進櫻語粉、克萊因藍兩款配色，而先前已經在台推出的新款Y7 Prime，則確定將額外引進藍、粉配色，同樣將在6月1日起上市。

(照片／ePrice提供)
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為了吸引更多女性消費者，華為一口氣引進P20櫻粉金、nova 3e櫻語粉，以及粉色款Y7 Prime，其中nova 3e將額外推出同樣吸引不少關注的克萊因藍，而新款Y7 Prime也會同步引進藍色款式。

在此次宣布nova 3e將於台灣市場推出後，同時也讓華為今年推出的P20系列機種全數引進台灣市場，強調雙鏡頭或三鏡頭所帶動拍攝魅力。

(照片／ePrice提供)
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建議售價部分，P20櫻粉金同樣將以新台幣20900元價格銷售，預計在5月26日至27日間於全台華為授權通路開放首購，預計6月1日正式在台上市。nova 3e建議售價則為新台幣9900元，預計在6月1日起上市，而Y7 Prime建議售價依然維持在新台幣5990元，一樣也是在6月1日上市。

配合此次上市，華為在台代理訊崴技術也將與韓國保養彩妝品牌蘭芝 (LANEIGE)合作，只要消費者在6月1日至6月30日期間購買P20、nova 3e或Y7 Prime，並且在7月10日以前在活動網站登入資料，即可參加蘭芝美妝每週抽獎活動，獎項包含蘭芝超放電霧感雙色唇膏3色，以及純淨保濕機能水，將在活動期間內於每周抽出20組幸運得主。

此外，在5月26日至27日於華為授權通路購買P20櫻粉金的消費者，將可額外享有一年內螢幕保固單次免費維修服務，而在6月30日以前在全台華為授權店購買P20櫻粉金色同樣可享有一年延長保固服務。

韓國保養彩妝品牌蘭芝 (照片／ePrice提供)
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P20櫻粉金：

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nova 3e：

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新款Y7 Prime：

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華為

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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