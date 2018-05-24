三星A6＋美拍奇機登場 6吋大螢幕＋後置雙鏡頭
三星推出「美拍奇機」Samsung Galaxy A6＋，主打超大全螢幕、後置雙鏡頭及F1.7大光圈、前置可調式3段鎂光燈，6月底前購買限量加贈三星美拍握把，自拍時不僅好握，還有更方便的快門鍵。
Samsung Galaxy A6＋配備6吋18.5：9 Super AMOLED超大全螢幕、Qualcomm SDM450 1.8GHz處理器、4GB RAM、內建32GB記憶體並可透過microSD卡擴充至256GB，連接耳機時支援杜比環繞音效，同時也搭載多重視窗應用組合、Always on Display、Bixby智慧平台等實用功能。
既然打著「美拍奇機」的封號，Samsung Galaxy A6＋的相機規格也是專業級，前鏡頭採用2,400萬畫素、F1.9大光圈，搭配可調式3段鎂光燈，可依據環境任意調整所需亮度，主相機則為1,600萬畫素、F1.7光圈＋500萬畫素、F1.9光圈雙鏡頭，可透過景深即時預覽功能調整景深，還可在拍照後調整背景虛化程度，或是在虛化背景加上迷你的星星、愛心等圖形，單機價11,990元，將推出黑、金、藍等3色，預計6月初上市。
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