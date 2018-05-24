三星A6＋美拍奇機登場 6吋大螢幕＋後置雙鏡頭

2018-05-24 18:33 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



三星推出「美拍奇機」Samsung Galaxy A6＋，主打超大全螢幕、後置雙鏡頭及F1.7大光圈、前置可調式3段鎂光燈，6月底前購買限量加贈三星美拍握把，自拍時不僅好握，還有更方便的快門鍵。

Samsung Galaxy A6＋配備6吋18.5：9 Super AMOLED超大全螢幕、Qualcomm SDM450 1.8GHz處理器、4GB RAM、內建32GB記憶體並可透過microSD卡擴充至256GB，連接耳機時支援杜比環繞音效，同時也搭載多重視窗應用組合、Always on Display、Bixby智慧平台等實用功能。