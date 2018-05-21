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中國智慧手機強攻東南亞 去年銷售超越三星

2018-05-21 16:42世界日報 記者杜宗熹╱綜合報導

中國手機品牌OPPO和vivo近兩年在東南亞迅速擴大市占率，若再加上華為，市占率...
中國手機品牌OPPO和vivo近兩年在東南亞迅速擴大市占率，若再加上華為，市占率在東南亞已超過居於市占率首位的南韓三星。 中國新聞社
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中國手機品牌OPPOvivo近兩年在東南亞迅速擴大市占率，若再加上華為之後，這三大主要中國手機品牌的市占率合計，在東南亞已超過居於市占率首位的南韓三星。這也讓東南亞的智慧型手機市場，形成韓商和中資企業正面競爭的新局面。

分析認為，對於中資企業來說，中國國內的智慧型手機市場已於2017年開始縮小，這對中國的手機品牌構成打擊。在這樣的逆風局面之下，海外新興市場國家的重要性正在加大。因此，中資品牌正在海外市場採取進攻型的促銷措施。加上中美之間始終圍繞著通訊設備的貿易摩擦背景下，中資企業也愈來愈積極進入包含東南亞地區在內的新興市場國家。

日經中文網報導，2017年中國三大手機品牌OPPO、vivo和華為在東南亞五個主要新興國家，合計銷售出2980萬支智慧型手機，銷售量總和首次超過了南韓三星。這一數字更是達到了2013年的20倍之多。

目前，中資企業已在泰國迅速擴大其銷售網路，泰國的OPPO手機店，已從2015年不到2,000家，到2017年9月前已超過了1萬家。

在泰國北部清邁郊外經營銷售店的薩瓦那（音譯）指出，他從2017年就開始經銷OPPO手機。店家只要購買價值3萬泰銖（約931美元）的相關設備，即可免費獲得擺在展示櫃上的促銷用品。

此外，中國手機品牌還將觸角伸向起步較晚的國家。緬甸最大城市仰光的一家手機店表示，如果從vivo和OPPO以約合16萬至24萬日圓（約1441至2161美元）的金額，先訂購15支左右的智慧型手機，品牌商便會提供店家外牆招牌和內飾的顯示器，還能派出一名女店員幫忙銷售。

vivo於2017年與國際足球聯合會（FIFA），簽署了2018年俄羅斯和2022年卡達世界杯足球賽的贊助協議。vivo這項贊助，這是與美國麥當勞等相同等級的贊助協議。由於足球在東南亞很受歡迎，外界認為，vivo贊助世界杯，可能會促進其品牌提高海外聲望。

東南亞中資OPPOvivo華為
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