睡了一覺iPhone不能用 他遭中共跨國鎖機

2018-05-16 19:35 聯合新聞網 綜合報導



美國休斯頓的王彼得4年前在美買iPhone協議機，近日遭中共鎖死。 情境示意圖。圖／Ingimage 分享 facebook

居住於美國休斯頓的王彼得4年前在美國購買iPhone協議機（企業客戶向蘋果大量採購，簽訂合同的產品），當時粗心將手機ID設為中國，並私存了一些中共封鎖的訊息。直到近日，中共一次鎖死他的手機、蘋果ID和電話號碼，故而投訴媒體「睡了一宿覺，我的iPhone就不能用了，連續4天了，一個電話、短訊都接不到，真急人！」

根據《新唐人》報導，王彼得是美國公民，職業是住宅裝潢及維修的自營業者，手機是與客戶聯絡、溝通的唯一工具，不料手機遭鎖死，隨後求助美國蘋果客服中心，得到的回應是：手機被中國鎖死，美國蘋果客服中心也無能為力。

蘋果在龐大的市場利益趨勢下，從今年初開始把大陸區域的iCloud服務轉交給中共官方的「雲上貴州」營運，大陸的蘋果用戶ID加密密鑰也一併轉手，所以王彼得此番遭遇，證明中共官方監視蘋果ID設置為中國的所有用戶私人訊息。

PTT網友熱議，「不知哪天中國會不會納管台灣的iCloud」、「在台灣買的中國手機更不用說」，也有人認為若在台灣不算跨國鎖「他一開始設定在中國的關係」、「蘋果沒有低頭，庫克是務實的一個中國工作者」，甚至有人反應「好險身在美國只有鎖機，在中國連人都鎖」、「真的幸好當初華碩沒低頭」。