親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
全民搶499吃到飽
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競
U5遊戲館

早餐鍋貼吃到瀉藥 老闆娘卻歡呼反應讓她傻眼

姚文智自比大谷、王建民 宅神酸：去學第二專長吧！

睡了一覺iPhone不能用 他遭中共跨國鎖機

2018-05-16 19:35聯合新聞網 綜合報導

美國休斯頓的王彼得4年前在美買iPhone協議機，近日遭中共鎖死。 情境示意圖。...
美國休斯頓的王彼得4年前在美買iPhone協議機，近日遭中共鎖死。 情境示意圖。圖／Ingimage
分享

居住於美國休斯頓的王彼得4年前在美國購買iPhone協議機（企業客戶向蘋果大量採購，簽訂合同的產品），當時粗心將手機ID設為中國，並私存了一些中共封鎖的訊息。直到近日，中共一次鎖死他的手機、蘋果ID和電話號碼，故而投訴媒體「睡了一宿覺，我的iPhone就不能用了，連續4天了，一個電話、短訊都接不到，真急人！」

根據《新唐人》報導，王彼得是美國公民，職業是住宅裝潢及維修的自營業者，手機是與客戶聯絡、溝通的唯一工具，不料手機遭鎖死，隨後求助美國蘋果客服中心，得到的回應是：手機被中國鎖死，美國蘋果客服中心也無能為力。

蘋果在龐大的市場利益趨勢下，從今年初開始把大陸區域的iCloud服務轉交給中共官方的「雲上貴州」營運，大陸的蘋果用戶ID加密密鑰也一併轉手，所以王彼得此番遭遇，證明中共官方監視蘋果ID設置為中國的所有用戶私人訊息。

PTT網友熱議，「不知哪天中國會不會納管台灣的iCloud」、「在台灣買的中國手機更不用說」，也有人認為若在台灣不算跨國鎖「他一開始設定在中國的關係」、「蘋果沒有低頭，庫克是務實的一個中國工作者」，甚至有人反應「好險身在美國只有鎖機，在中國連人都鎖」、「真的幸好當初華碩沒低頭」。

iPhone蘋果PTT

相關新聞

iPhone SE 2傳Q3下半亮相 趕不上WWDC

2018-05-16 10:32

台哥大17日測試災防訊息 上午單區下午全台

2018-05-16 10:31

「超越人眼」的Xperia XZ2 Premium 8月開賣 登台日期再等等

2018-05-16 09:03

vivo新機計畫搭載聯發科P60處理器 OPPO R15 Pro也將登陸

2018-05-15 10:00

華碩攝影派對 孔劉6月24日要來台同樂

2018-05-14 13:20

孔劉又要來了 6月24日現身華碩手機攝影派對

2018-05-14 13:03

搭載經典QWERTY按鍵、雙鏡頭 BlackBerry Key 2 6/7紐約亮相

2018-05-14 08:12

華碩旗下首款遊戲手機將掛上ROG品牌 Computex 2018揭曉

2018-05-13 07:46

今日限定! 遠傳指定門市申辦Apple Watch 3 LTE再折1千

2018-05-12 18:18

與蘇寧易購合作的紅米S2正式揭曉 加入小愛同學等人工智慧功能

2018-05-11 11:07

蘋果傳攻塗層技術 iPhone防水再升級

2018-05-11 10:01

滑手機交通意外增！南韓推自動鎖屏 停步方能解鎖

2018-05-10 20:58

搶499資費別傻傻排隊！下載app預約申辦省時間

2018-05-10 13:36

中華電信499跟1,399方案差在哪？各項比較仔細告訴你

2018-05-10 13:24

電信員工苦「別叫我賠償！」 用戶辦吃到飽這招免排隊

2018-05-10 12:57

人潮塞爆、號碼機也掛了 中華電信花蓮門市擠500人

2018-05-10 12:38

499吃到飽 消保會：中華電信吃定老客戶！

2018-05-10 12:27

499上網吃到飽太瘋狂 阿嬤也來排隊說「划算」

2018-05-10 12:23

電信499之亂 全台數千門市人員忙昏

2018-05-10 11:17

他笑電信方案2699是「盤子」 友淡定：沒差我月入25萬

2018-05-10 10:50

中華電信499吃到飽 民眾搶申辦

2018-05-10 10:42

影／中華電499吃到飽現場擠爆 員工大聲介紹到燒聲

2018-05-10 10:26

搶辦499吃到飽 還沒開門就大排長龍

2018-05-10 10:14

搶辦499吃到飽 中華電信擠滿人

2018-05-10 10:11

小米遭控侵權 酷派要求法院禁賣紅米Note 4X、小米6等機種

2018-05-10 08:06

電信499吃到飽 爆申辦潮

2018-05-10 01:56

499吃到飽 5大電信統統有

2018-05-09 23:46

499吃到飽辦不完 門市拉下鐵門發點心

2018-05-09 22:22

499開放全民搶辦 剛續約高資費戶喊冤

2018-05-09 21:01

中華電信499搶到爆 有門市竟延長營業時間到凌晨兩點

2018-05-09 20:57

499吃到飽爆人潮 中華電官網客服掛點

2018-05-09 17:35

7天限定！電信五雄再戰499網路吃到飽 一張表秒懂選誰好

2018-05-09 17:15

合約未到想辦499上網吃到飽？來算你門號違約金多少

2018-05-09 17:11

中華電信門市、客服擠爆 民怒：幹嘛只限7天

2018-05-09 16:46

中華電信母親節499專案殺紅眼 老客戶痛批：變白痴

2018-05-09 16:46

懶人包／499元吃到飽限時方案 5大電信全都有

2018-05-09 15:13

499吃到飽開放全民 電信三雄股價臉綠

2018-05-09 13:10

中華電499元吃到飽 掀老客戶歡喜解約申辦潮

2018-05-09 13:08

日媒曝2018新款iPhone照 傳機身厚度相機鏡頭有變化

2018-05-09 11:23
看更多

熱門文章

499、1399吃到飽差在哪 員工爆料：國產車vs保時捷

2018-05-15 21:46

Google地圖現春光 特別景點裡藏馬尾妹露點照

2018-05-16 09:55

499太熱員工過勞遭開罰 中華電將提行政救濟

2018-05-15 20:43

主持人批499背後陰謀 遭酸「虧妳還有財經背景」

2018-05-16 16:34

499之亂大戲落幕 沒有贏家的商戰

2018-05-15 22:34

499之亂金門最聰明 分流奏效未見洶湧人潮

2018-05-15 20:26

499吃到飽最終日 門市：今天人潮最少

2018-05-15 22:42

影／499之亂台東勞檢 神腦員工僅逾時工作21分鐘照罰

2018-05-15 20:03

全新Google One服務 讓既有Google Drive付費用戶1TB變2TB

2018-05-16 08:06

499之亂 勞動部：全國開罰1800萬

2018-05-16 11:16

中華電信澄清 499吃到飽「不降速」

2018-05-16 14:47

「超越人眼」的Xperia XZ2 Premium 8月開賣 登台日期再等等

2018-05-16 09:03

iPhone SE 2傳Q3下半亮相 趕不上WWDC

2018-05-16 10:32

睡了一覺iPhone不能用 他遭中共跨國鎖機

2018-05-16 19:35

中華電限時499門市人力不足 7天申辦破百萬件

2018-05-16 17:36

Apple地圖更新 桃園機場室內一覽無遺

2018-05-15 20:20

中華電信499牽動百萬用戶 NCC要求說明

2018-05-16 14:56

專家3個推論 外媒預測蘋果將併購特斯拉

2018-05-16 15:03

台北電腦展 變身新創大平台

2018-05-16 01:14

電信員工爆料499連網設限 民眾：感覺被騙「吃不飽」

2018-05-16 17:40

微軟第二代電子會議系統Surface Hub 2 可藉窄邊框拼成電視牆

2018-05-16 08:03

Wi-Fi Alliance新認證規範 各品牌mesh Wi-Fi產品更易互連

2018-05-16 08:07

499還有這能辦！ LINE MOBILE終身吃到飽

2018-05-16 18:33

今年額外啟用6間 亞馬遜無人商店Amazon Go準備進駐這兩城

2018-05-16 09:05

中華電信499超時加班 台南市府勞工局今開罰104萬

2018-05-16 12:41

宇瞻揭COMPUTEX亮點 開創智慧物聯新經濟

2018-05-16 12:44

勞動部查499之亂 13縣市違法最高可罰2千萬

2018-05-16 17:52

台哥大17日測試災防訊息 上午單區下午全台

2018-05-16 10:31

499之亂 NCC擬開罰

2018-05-16 14:47

顧牟利損及勞權 宜縣府重罰中華電信一百萬

2018-05-16 16:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top