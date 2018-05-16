亞太向台哥大借網NCC再罰 兩業者各240萬

2018-05-16 19:41 中央社 台北16日電



亞太電信未經核准使用台哥大接取網路方式提供服務案，NCC今天表示，由於逾期未改善，將對2家公司各罰新台幣240萬元，並要求3個月內改善，總計NCC已各罰1170萬元。

亞太電信未經核准使用台灣大哥大接取網路方式提供服務案，NCC已經多次開罰，但沒有完全改善，NCC今天召開第803次委員會議，並於會後記者會宣布，將對2家業者各開罰240萬元，並限期3個月內改善。

NCC副主委翁柏宗指出，亞太電信已經加速基地台建設，並逐步把行動寬頻業務用戶訊務導回自建網路，截至1月31日為止，亞太電信使用台哥大訊務比例僅剩17.3%，借網用戶數約剩23萬戶還未導回，雖然有明顯改正，但違法電信法的事實仍然存在，且持續3年4個月之久，影響消費者權益，加上整體客訴比例偏高，NCC斟酌決定開罰，並要求改善。

翁柏宗說，借網案加上這次來算，總計NCC已經各對2家業者開罰1170萬元，台哥大跟亞太電信應更積極辦理相關改善措施，盡早停止出借網路提供服務情形，回歸市場正常競爭秩序，假使之後仍改善，還是會繼續開罰。

另外，今天NCC委員會議也討論東森電視提出的董監事、實收資本額、公司章程等變更案，東森提出董事名單包括前中鋼董座林文淵、東森電視董事長范瑞穎、茂德國際董事長張高祥、張高祥之子張宇、東森電視法務長王秋萍等人。

翁柏宗表示，NCC將針對董監事人選跟公司治理間的相關聯、是否落實茂德國際併購東森電視前承諾找專任人員擔任董監事等問題，要求東森電視說明清楚，下週再續行討論。