親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
全民搶499吃到飽
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競
U5遊戲館

灑狗血的軟實力？中東狂熱「土流」鄉土劇

陳菊：新北市機車全台最多 汙染超過深澳電廠

iPhone SE 2傳Q3下半亮相 趕不上WWDC

2018-05-16 10:32中央社 台北16日電

蘋果新版iPhone SE 2市場關注。日媒報導，iPhone SE 2可能在今年第3季下半期亮相，不過設計尚未定案，目前有數個原型樣品選項。

日媒報導，iPhone SE 2可能在今年第3季下半期亮相。 圖／美聯社資料照片
日媒報導，iPhone SE 2可能在今年第3季下半期亮相。 圖／美聯社資料照片
分享

日本科技網站Mac Otakara引述IT週邊廠商消息人士報導，iPhone SE 2可能在今年第3季下半期亮相，不過目前設計尚未定案，現在還有數個iPhone SE原型樣品選項。報導指出，相關樣品選項包括6吋機型等。

從尺寸和功能來看，報導日前引述推測，新款iPhone SE 2的機身尺寸可能與既有的iPhone SE相當。新款iPhone SE 2也將具備Touch ID指紋辨識功能。不過3.5mm耳機插孔可能會取消。

此外，新款iPhone SE 2也將具備Apple Pay支付功能，也將內建蘋果A10 Fusion處理晶片以及近距離無線通訊（NFC）晶片。

國外科技網站Mac Rumors日前分析，新款iPhoneSE 2的處理器晶片效能，將比既有的iPhone SE還要高40%。目前的iPhone SE採用蘋果的A9處理器。

國外科技網站Tekz24.com先前引述消息人士報導，iPhone SE 2將具備玻璃背蓋設計，也可能支援無線充電功能，如同iPhone 8和iPhone X系列。

今年iPhone新品外界高度關注。市場一般預期，今年下半年蘋果可能推出6.5吋和5.8吋有機發光二極體（OLED）版iPhone、以及6.1吋LCD版iPhone。其中6.1吋LCD版iPhone占今年下半年3款新iPhone出貨比重，可達約65%到75%，出貨量可達1億支到1.2億支。

無線充電

相關新聞

「超越人眼」的Xperia XZ2 Premium 8月開賣 登台日期再等等

2018-05-16 09:03

台哥大17日測試災防訊息 上午單區下午全台

2018-05-16 10:31

vivo新機計畫搭載聯發科P60處理器 OPPO R15 Pro也將登陸

2018-05-15 10:00

華碩攝影派對 孔劉6月24日要來台同樂

2018-05-14 13:20

孔劉又要來了 6月24日現身華碩手機攝影派對

2018-05-14 13:03

搭載經典QWERTY按鍵、雙鏡頭 BlackBerry Key 2 6/7紐約亮相

2018-05-14 08:12

華碩旗下首款遊戲手機將掛上ROG品牌 Computex 2018揭曉

2018-05-13 07:46

今日限定! 遠傳指定門市申辦Apple Watch 3 LTE再折1千

2018-05-12 18:18

與蘇寧易購合作的紅米S2正式揭曉 加入小愛同學等人工智慧功能

2018-05-11 11:07

蘋果傳攻塗層技術 iPhone防水再升級

2018-05-11 10:01

滑手機交通意外增！南韓推自動鎖屏 停步方能解鎖

2018-05-10 20:58

搶499資費別傻傻排隊！下載app預約申辦省時間

2018-05-10 13:36

中華電信499跟1,399方案差在哪？各項比較仔細告訴你

2018-05-10 13:24

電信員工苦「別叫我賠償！」 用戶辦吃到飽這招免排隊

2018-05-10 12:57

人潮塞爆、號碼機也掛了 中華電信花蓮門市擠500人

2018-05-10 12:38

499吃到飽 消保會：中華電信吃定老客戶！

2018-05-10 12:27

499上網吃到飽太瘋狂 阿嬤也來排隊說「划算」

2018-05-10 12:23

電信499之亂 全台數千門市人員忙昏

2018-05-10 11:17

他笑電信方案2699是「盤子」 友淡定：沒差我月入25萬

2018-05-10 10:50

中華電信499吃到飽 民眾搶申辦

2018-05-10 10:42

影／中華電499吃到飽現場擠爆 員工大聲介紹到燒聲

2018-05-10 10:26

搶辦499吃到飽 還沒開門就大排長龍

2018-05-10 10:14

搶辦499吃到飽 中華電信擠滿人

2018-05-10 10:11

小米遭控侵權 酷派要求法院禁賣紅米Note 4X、小米6等機種

2018-05-10 08:06

電信499吃到飽 爆申辦潮

2018-05-10 01:56

499吃到飽 5大電信統統有

2018-05-09 23:46

499吃到飽辦不完 門市拉下鐵門發點心

2018-05-09 22:22

499開放全民搶辦 剛續約高資費戶喊冤

2018-05-09 21:01

中華電信499搶到爆 有門市竟延長營業時間到凌晨兩點

2018-05-09 20:57

499吃到飽爆人潮 中華電官網客服掛點

2018-05-09 17:35

7天限定！電信五雄再戰499網路吃到飽 一張表秒懂選誰好

2018-05-09 17:15

合約未到想辦499上網吃到飽？來算你門號違約金多少

2018-05-09 17:11

中華電信門市、客服擠爆 民怒：幹嘛只限7天

2018-05-09 16:46

中華電信母親節499專案殺紅眼 老客戶痛批：變白痴

2018-05-09 16:46

懶人包／499元吃到飽限時方案 5大電信全都有

2018-05-09 15:13

499吃到飽開放全民 電信三雄股價臉綠

2018-05-09 13:10

中華電499元吃到飽 掀老客戶歡喜解約申辦潮

2018-05-09 13:08

日媒曝2018新款iPhone照 傳機身厚度相機鏡頭有變化

2018-05-09 11:23

中華電突襲…推499吃到飽 電信三雄全面開戰

2018-05-09 00:49
看更多

熱門文章

499、1399吃到飽差在哪 員工爆料：國產車vs保時捷

2018-05-15 21:46

499太熱員工過勞遭開罰 中華電將提行政救濟

2018-05-15 20:43

499之亂最後衝刺！台灣大哥大門市開放預約登記

2018-05-15 17:49

遠傳499吃到飽 LINE MOBILE申辦免排隊

2018-05-15 19:26

影／499最終日仍大排長龍 中華電延長取卡期限

2018-05-15 12:34

499之亂大戲落幕 沒有贏家的商戰

2018-05-15 22:34

499之亂金門最聰明 分流奏效未見洶湧人潮

2018-05-15 20:26

499吃到飽不延期 市場預料低價競爭難退場

2018-05-15 15:38

499吃到飽最終日 門市：今天人潮最少

2018-05-15 22:42

影／499之亂台東勞檢 神腦員工僅逾時工作21分鐘照罰

2018-05-15 20:03

中華電499之亂 最後一天有人凌晨2點就來排隊

2018-05-15 11:47

開罰了！中華電信499促銷員工超時 台中開罰102萬

2018-05-15 11:10

499之亂今終止 土洋法人這樣看電信股

2018-05-15 13:25

全民搶499吃到飽 電信業竟重演「衛生紙之亂」

2018-05-15 16:21

499吃到飽最終日 繳違約金需親臨門市

2018-05-15 12:16

Google地圖現春光 特別景點裡藏馬尾妹露點照

2018-05-16 09:55

「499之亂」 高市獨立總工會理事長張緒中嗆中華電信

2018-05-15 12:03

全新Google One服務 讓既有Google Drive付費用戶1TB變2TB

2018-05-16 08:06

499可上網預約「仍要等300人」 男還號碼牌：不等了！

2018-05-15 12:19

499之亂最終日 下班潮另一波挑戰

2018-05-15 16:22

499之亂 中華電信桃園員工爆肝上班近15小時

2018-05-15 19:12

電信499吃到飽 這招免排隊、更省錢

2018-05-15 13:31

Panasonic2018春季新品發表

2018-05-15 12:53

Apple地圖更新 桃園機場室內一覽無遺

2018-05-15 20:20

499之亂員工累倒送醫 屏東縣府將對中華電信開罰

2018-05-15 17:09

499方案最後一天 許立明：如違規加重罰

2018-05-15 15:50

499之亂員工逾時加班 宜蘭縣府將重罰中華電信百萬

2018-05-15 18:02

「超越人眼」的Xperia XZ2 Premium 8月開賣 登台日期再等等

2018-05-16 09:03

台北電腦展 變身新創大平台

2018-05-16 01:14

Wi-Fi Alliance新認證規範 各品牌mesh Wi-Fi產品更易互連

2018-05-16 08:07

微軟第二代電子會議系統Surface Hub 2 可藉窄邊框拼成電視牆

2018-05-16 08:03

為499方案…孕婦員工晚間10點後下班 嘉義縣府要罰

2018-05-15 19:23

499之亂 勞工局磨刀向中華電信 其他電信業也難逃

2018-05-15 11:14

電信三雄用戶注意！499方案最後一日申請不再延長

2018-05-15 11:45

499之亂 新北罰中華電信1百萬

2018-05-15 18:56

民眾舉報超時 嘉市勞工科查中華電信據點

2018-05-15 11:56

499之亂台南稽查被指擾民 直營12家都超時

2018-05-15 18:08

臉書調查濫用個資 暫撤下200個軟體

2018-05-15 12:11

「 499 吃到飽」優惠方案 最後一天

2018-05-15 11:27

今年額外啟用6間 亞馬遜無人商店Amazon Go準備進駐這兩城

2018-05-16 09:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top