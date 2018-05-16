iPhone SE 2傳Q3下半亮相 趕不上WWDC
蘋果新版iPhone SE 2市場關注。日媒報導，iPhone SE 2可能在今年第3季下半期亮相，不過設計尚未定案，目前有數個原型樣品選項。
日本科技網站Mac Otakara引述IT週邊廠商消息人士報導，iPhone SE 2可能在今年第3季下半期亮相，不過目前設計尚未定案，現在還有數個iPhone SE原型樣品選項。報導指出，相關樣品選項包括6吋機型等。
從尺寸和功能來看，報導日前引述推測，新款iPhone SE 2的機身尺寸可能與既有的iPhone SE相當。新款iPhone SE 2也將具備Touch ID指紋辨識功能。不過3.5mm耳機插孔可能會取消。
此外，新款iPhone SE 2也將具備Apple Pay支付功能，也將內建蘋果A10 Fusion處理晶片以及近距離無線通訊（NFC）晶片。
國外科技網站Mac Rumors日前分析，新款iPhoneSE 2的處理器晶片效能，將比既有的iPhone SE還要高40%。目前的iPhone SE採用蘋果的A9處理器。
國外科技網站Tekz24.com先前引述消息人士報導，iPhone SE 2將具備玻璃背蓋設計，也可能支援無線充電功能，如同iPhone 8和iPhone X系列。
今年iPhone新品外界高度關注。市場一般預期，今年下半年蘋果可能推出6.5吋和5.8吋有機發光二極體（OLED）版iPhone、以及6.1吋LCD版iPhone。其中6.1吋LCD版iPhone占今年下半年3款新iPhone出貨比重，可達約65%到75%，出貨量可達1億支到1.2億支。
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