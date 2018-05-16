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「超越人眼」的Xperia XZ2 Premium 8月開賣 登台日期再等等

2018-05-16 09:03楊又肇

Sony Mobile日前揭曉，標榜「超越人眼所及」的雙鏡頭旗艦機Xperia XZ2 Premium，稍早確定將由KDDI與au旗下沖繩電信搭配Xperia XZ2等夏季新機於今年8月間推出。

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除了將在8月間推出Xperia XZ2 Premium電信服務客製機種，此次KDDI公布夏季新機還包含日前已經在台灣地區上市的Xperia XZ2、Galaxy S9與Galaxy S9+，另外也將推出華為P20 Lite與夏普Aquos R2等新機。

預期在8月由KDDI推出客製機種後，接下來也將由NTT Docomo、Softbank等日本電信業者宣布推出旗下客製機種。

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不過，Sony Mobile目前暫時尚未公布Xperia XZ2 Premium海外市場推出時間，但預期也會在今年夏季進入特定市場，而不會在所有市場銷售。至於台灣地區是否包含在上市名單內，目前暫時還無法確認，但依照過往Sony Mobile重點機種都會在台灣地區推行，甚至比其他國家地區更早上市情況來看，預期很快就會有更具體消息公布。

Xperia XZ2 Premium維持使用Xperia XZ2的設計語言，但在5.8吋螢幕規格採用標榜亮度提昇30%的全新4K HDR面板，並且維持16:9顯示比例，並未像Xperia XZ2採用18:9顯示比例，或許與4K解析度螢幕面板切割最佳化使用模式有關，機身顏色則分別推出黑、銀兩款配色。

硬體規格仍維持與Xperia XZ2相同設計，分別採用Qualcomm Snapdragon 845處理器、6GB記憶體，並且維持支援QC 3.0與Qi無線充電，以及IP65/68防水防塵設計，另外也搭載聲音更明亮的雙擴音喇叭、源自DualShock 4的動態震動功能，而電池容量則是提昇至3540mAh。

而此次在機身背面採用的雙鏡頭模組，分別採用1900萬畫素與1200萬畫素，同時個別對應彩色及黑白影像拍攝功能，每單位像素面積分別為1.22μm與1.55μm，並且各別配置f/1.8與f/1.6光圈設計的G Lens等級鏡頭規格，同樣支援1080P畫質表現的960fps超級慢動作錄影與4K HDR錄影功能。

在雙鏡頭部分，Xperia XZ2 Premium可藉由高達原生ISO 51200的感光度表現，讓影像明亮細節更加豐富，同時也能捕捉暗光環境中的影像細節，同時在錄影功能部分也能讓感光度提昇至ISO 12800，避免動態錄影過程中拍攝影像偏暗。至於在視訊鏡頭部分，則是採用1300萬畫素規格、1/3.06吋感光元件設計，藉此提昇暗處自拍的影像明亮表現效果。

為了處理即時影像資訊，Sony此次在Xperia XZ2 Premium機身內也確定搭載名為AUBE的獨立即時影像處理晶片，藉此讓影像能在短時間內完成複雜處理，藉此呈現更貼近人眼所及視覺，同時也預期能即時將彩色、黑白影像整合強化，藉此創造更鮮豔動人的影像內容。

XperiaSony

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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