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vivo新機計畫搭載聯發科P60處理器 OPPO R15 Pro也將登陸

2018-05-15 10:00楊又肇

從工信部稍早公布文件顯示，vivo計畫推出搭載聯發科Helio P60處理器的X21i，基本上外觀設計幾乎與X21沒有差異，但電池容量將增加為3245mAh。另一方面，OPPO可能計畫在中國市場宣布推出日前在台灣地區揭曉的R15 Pro，同樣加入IP67防水防塵，以及NFC近場感應功能。

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雖然vivo與OPPO目前幾乎已經各自維持獨立運作，但兩者在手機產品設計似乎仍有不少相似之處，例如vivo日前宣佈推出的X21採用硬體規格，幾乎與OPPO推出的R15幾乎只差別在手機外觀與搭載作業系統介面差異。

而似乎是呼應日前推出R15搭載聯發科Helio P60版本，vivo也準備推出搭載聯發科Helio P60的新機X21i，並且採用與X21完全相同外型設計，電池容量則增加為3245mAh，記憶體則採用6GB規格，搭配64GB儲存容量，其他部分則包含解析度為2280 × 1080、「瀏海」造型設計的6.28吋螢幕，顯示比例同樣為19:9，指紋辨識器背面一樣搭載於機身背面，分別搭載1200萬畫素+500萬畫素雙鏡頭主相機，以及1200萬畫素視訊鏡頭。

至於日前在台灣宣布推出搭載NFC功能與IP67防水防塵設計的R15 Pro之後，OPPO似乎也計畫在中國市場推行此款新機，預期將在5月15日正式對外揭曉具體上市消息，而台灣地區則是確定將在6月1日正式開放銷售。

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vivoOPPO聯發科

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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