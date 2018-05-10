人潮塞爆、號碼機也掛了 中華電信花蓮門市擠500人

2018-05-10 12:38 聯合報 記者 聯合報 記者 徐庭揚 ╱即時報導



中華電信宣布「399/599全民購機方案」與「299/499犀利通信方案」母親節特選優惠，消息一出，從昨天起中華電信花蓮中正店立刻湧現大批人潮，搶著申辦，今天上午人潮更是將門是擠得水洩不通，就連抽號碼機都當機，員工只能用人工手寫號碼，忙得不可開交，更有人排了3小時還排不到，氣得不排了，直呼「太誇張了」。

「號碼機是不是壞了？」大批的人潮湧入中華電信中正門市，還讓抽號碼機大當機，許多民眾卡在抽號碼機前，中華電信的員工趕緊出動手寫部隊，讓民眾能領到排隊號，人潮不斷湧進，手寫號碼的員工雙手都沒停過，現場等待號碼已經超過500號，還有愈來愈多人湧入的趨勢。

有民眾8點44分到門市排隊要申辦，到現場抽到1211號，等了3小時還排不到，氣得不想再等，轉身把號碼牌送給身邊的王姓民眾，抽讓到1544號的王姓民眾，瞬間提前300多號，直呼「賺到了!」

「划算阿，排隊也要願意等！」，王姓民眾說原本費率是1399元，換成499方案，一個月就省下900元，雖然2月才綁約，要付解約金596元，但是真的很划算。他在早上10點半往中正門市抽號碼等待，但跳號彷彿靜止般，已經等了1個小時，僅有20餘人完成申辦手續，現在才到1160，王姓民眾說，「有得等了!準備先去吃午餐在來排隊。」

門市人員表示，排隊人數真的太多，他們也是很努力在消化，希望大家不用等太久，唯一能做的是縮短流程，也提醒用戶身份證、健保卡要記得帶，且有些用戶因為合約未到期，必須以現金支付違約金，錢要記得帶夠。

中華電信宣布推出限時「399/599全民購機方案」與「299/499犀利通信方案」母親節特選優惠，107年5月9日起至107年5月15日止，只有7天，限時申辦。不論是新申辦、攜碼或續約客戶均可申辦。