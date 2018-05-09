中華電信母親節499專案殺紅眼 老客戶痛批：變白痴

2018-05-09 16:46 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



電信三雄中華電信、台灣大哥大、遠傳再推「499專案」競爭殺紅眼，中華電信今天起推出「母親節優惠專案」，月租費499吃到飽、限時7天（至5月15日截止），沒有對象限制，一律499元吃到飽、綁約30個月、網內互打免費、網外及市話通話180分鐘不用錢，一天下來吸引許多民眾申請；桃園地區許多老客戶加入痛批行列，「以前綁約的老客戶都是白痴」、「痛心、中華電信有尊重老客戶嗎? 」

中華電信主管人員今天下午表示，慶祝母親節今天起推出的499元優惠專案，只有7天，不限對象、資格，新客戶、攜碼或是之前綁約老客戶續辦都可申辦，綁約老客戶只要繳清違約金，就可申辦續約優惠，沒有不尊重老客戶權益。

中華電信祭出母親節專案立即引爆老客戶在網路一陣痛批，網友指出「之前699續約，真的很靠北」「綁約老客戶都是白痴」「1399吃到飽還在綁約，哀」「我繳1799，更白癡」，桃園網友加入批評「我一直是中華電信的忠誠老客戶，最白痴」、「之前還要拿家人公教證件才能申辦，馬上就不限資格，真的很傻眼」。