親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
Google I/O 2018
微軟Build 2018
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競
U5遊戲館

診所拿回來的眼藥水過期11年？原來台日標示不一樣

評／拔管風波 是小英執政後才冒出的現象？

懶人包／499元吃到飽限時方案 5大電信全都有

2018-05-09 15:13聯合報 記者陳立儀╱即時報導

今年底3G服務即將退場，中華電信率先宣布推出月付499元起可享合約期間4G上網吃到飽的限時7天方案，立即引起大批消費者關注，客服電話被打爆，遠傳、台灣大哥大、亞太電信也紛紛跟進，台灣之星則原本即有「家族省」、「4G自由配」等方案，4G吃到飽最低月付288元起，讓低價4G吃到飽真正成為新全民運動，不過各家合約內容皆有不同，申辦時記得看仔細。

●中華電信

中華電信即日起至5月15日推出限時7天的「399／599全民購機方案」與「299／499犀利通信方案」母親節特選優惠，新申辦、攜碼或續約客戶均可申辦，月付499元起即可享合約期間（30個月）上網吃到飽、網內通話免費及網外、市話通話共180分鐘免費；申辦全民購機方案可搭配多款高CP值熱門手機專案價0元起；另可搭配iPhone X 64GB或256GB、iPhone 6 32GB、iPhone 8或iPhone 8 Plus紅色特別版等。月付299元起可享每月12GB超大行動上網量、網內每通前5分鐘免費及網內外、市話通話共70分鐘免費。線上申請管道網址：eshop.cht.com.tw。

●遠傳電信

即日起至5月15日推出月付299、499元單門號優惠方案，直營、加盟與網路門市皆可申辦，需綁約24個月，新申辦、續約、攜碼皆可，月付499元可享 4G網路吃到飽、網內免費、網外與市話各90分鐘免費、每個月100元國內語音通話費；月付299元可享12GB免費流量、網內前5分鐘語音免費、免費市話10分鐘、網外免費30分鐘、每個月70元國內語音通話費。

●台灣大哥大

即日起至5月15日推出母親節優惠專案，月付499元並綁約24個月，可享合約期間上網吃到飽、網內免費、網外及市話各免費90分鐘、每月100元國內語音通話費；月付299元元可享12GB免費流量、網內每通前5分鐘語音免費、免費市話10分鐘、網外免費30分鐘、每個月70元國內語音通話費，門市與網路門市皆可申辦。

●亞太電信

亞太電信即日起至5月31日推出打電話＋上網吃到飽的雙飽限時特價499元方案，約期為12個月；可搭配「壹起省」活動，前12個月月租費直接下殺399元，除了4G上網吃到飽外，再享網內免費、網外市話狂送1,900分鐘，新申辦、續約、攜碼皆可。

同戶籍同地址的家人或同公司同統編的員工，均可參加「壹起省」活動，最多可5人同行，申辦月付499元的雙飽限時方案並選擇綁約24個月，可享前12期每期帳單折抵100元，12期之後恢復為月付499元；限速吃到飽也有優惠，以新壹大網399方案為例，搭配壹起省現折100元，前12期月租只要299元，可享21Mbps上網吃到飽，網內免費，網外及市話電話前3分鐘免費講。

●台灣之星

台灣之星兩個優惠方案皆無時間限制，「家族省」方案限台灣之星用戶帶同戶籍人申辦或台灣之星用戶多辦一門門號給家人用，月付499元並綁約12個月可享500Mbps 4G上網吃到飽，月付288元並綁約12個月可享21Mbps上網吃到飽，皆另享網內免費，送網外及市話45分鐘、超過每分鐘2元，新申辦或攜碼皆可。

網路門市限定的「4G自由配」月付399元並綁約12個月可享500Mbps 4G上網吃到飽，月付288元並綁約12個月可享21Mbps上網吃到飽，另有網內免費、網外及市話每分鐘6元，新申辦或攜碼皆可。

亞太電信雙飽限時特價499元方案搭配「壹起省」，前12個月4G吃到飽只要月付39...
亞太電信雙飽限時特價499元方案搭配「壹起省」，前12個月4G吃到飽只要月付399元。圖／亞太電信提供
分享
5大電信出招，紛紛祭出限時低價4G吃到飽優惠方案。圖／亞太電信提供
5大電信出招，紛紛祭出限時低價4G吃到飽優惠方案。圖／亞太電信提供
分享
中華電信推出限時7天的母親節特選方案，月付499元起可享上網吃到飽及網內通話免費...
中華電信推出限時7天的母親節特選方案，月付499元起可享上網吃到飽及網內通話免費。圖／中華電信提供
分享

一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

中華電499元吃到飽 掀老客戶歡喜解約申辦潮

2018-05-09 13:08

7天限定！電信三雄再戰499網路吃到飽 一張表秒懂選誰好

2018-05-09 10:29

日媒曝2018新款iPhone照 傳機身厚度相機鏡頭有變化

2018-05-09 11:23

499吃到飽開放全民 電信三雄股價臉綠

2018-05-09 13:10

中華電突襲…推499吃到飽 電信三雄全面開戰

2018-05-09 00:49

小米新旗艦手機登台 第3間小米之家跨足信義商圈

2018-05-08 23:35

中華電499元起吃到飽來了 7天限時申辦

2018-05-08 22:49

中華電499吃到飽限時擴及全民 台灣大、遠傳跟進

2018-05-08 22:35

全民申辦499吃到飽風雲再起 中華電：以戰止戰策略

2018-05-08 21:06

中華電信母親節獻禮超殺 499元吃到飽全民適用

2018-05-08 19:57

紅米Note 5支援4G雙卡雙待 單機最低6千有找

2018-05-08 18:33

小米MIX 2S旗艦登台 開賣首月加贈無線充電器

2018-05-08 18:08

影╱小米旗艦新機 雷軍向李嘉誠介紹的MIX 2S來台開賣

2018-05-08 17:15

小米MIX 2S、紅米Note 5雙雙登台 無線充電器配件同步引進

2018-05-08 15:09

新一代中國國民手機 紅米S2將在5/10與蘇寧易購合作銷售

2018-05-08 07:37

OPPO R15大玩漸層風 蕭敬騰愛上AI拍照零死角

2018-05-07 20:49

OPPO旗艦R15登台 全年銷量力拚守穩

2018-05-07 19:57

簡單玩／藉聯發科處理器在效能、耗電取得平衡 OPPO R15搶先看

2018-05-07 15:10

蕭敬騰代言的OPPO R15系列登台 Pro版加入IP67防水設計

2018-05-07 15:05

電信業4G低價吃到飽續殺 恐難回頭

2018-05-07 11:22

iPhone傳外觀包裹設計 液態金屬冒出頭

2018-05-07 09:25

魅族首款Android Go手機「M810L」獲認證 可能以魅藍A6為稱

2018-05-07 08:16

第一季比一比！iPhone X出貨量最高 但賣最快是這支

2018-05-07 08:13

OPPO在印度啟用Realme子品牌 推出首款手機產品Realme 1

2018-05-06 13:37

LG預計8月推出V35 ThinQ 為與AT&T在美合作獨佔銷售機種

2018-05-06 13:35

蘋果將針對部分麥克風異常的iPhone 7系列提供維修服務

2018-05-06 12:58

華碩於印尼地區推出旗下首款Android Go手機ZenFone Live L1

2018-05-05 12:37

LINE攜遠傳低價吃到飽 李彬：開拓新市場

2018-05-04 18:35

三星揭曉2018年款Galaxy A6系列 強化行動使用體驗

2018-05-04 10:00

刺激銷量 三星將在美開賣128GB、256GB版Galaxy S9

2018-05-04 10:00

ZenFone 5熱賣逾3萬台 奪4月單機銷售王

2018-05-03 22:15

避開重兵部署意圖明顯 宏達電「壓軸」出招

2018-05-03 21:10

搭載前後雙鏡頭的U12+即將來到？ HTC預告新機23日亮相

2018-05-03 16:26

iPhone新款傳支援USB-C 快速充電升級

2018-05-03 11:19

非蘋旗艦機大戰延燒 vivo與LG尬場

2018-05-03 11:16

與Google深度合作人工智慧 LG G7 ThinQ導入更「響」、「亮」設計

2018-05-03 08:51

LG G7 ThinQ旗艦亮相！相機AI功能再升級

2018-05-02 22:38

vivo發表X21 目標成為前十大熱賣機種

2018-05-02 21:59

4G資費繼續殺 電信三雄500元有找吃到飽

2018-05-02 20:38
看更多

熱門文章

中華電信母親節獻禮超殺 499元吃到飽全民適用

2018-05-08 19:57

7天限定！電信三雄再戰499網路吃到飽 一張表秒懂選誰好

2018-05-09 10:29

中華電499吃到飽限時擴及全民 台灣大、遠傳跟進

2018-05-08 22:35

中華電突襲…推499吃到飽 電信三雄全面開戰

2018-05-09 00:49

全民申辦499吃到飽風雲再起 中華電：以戰止戰策略

2018-05-08 21:06

中華電499元吃到飽 掀老客戶歡喜解約申辦潮

2018-05-09 13:08

中華電499元起吃到飽來了 7天限時申辦

2018-05-08 22:49

紅米Note 5支援4G雙卡雙待 單機最低6千有找

2018-05-08 18:33

日媒曝2018新款iPhone照 傳機身厚度相機鏡頭有變化

2018-05-09 11:23

499吃到飽開放全民 電信三雄股價臉綠

2018-05-09 13:10

我首部Peta高速計算主機今誕生 名叫「台灣杉」

2018-05-08 21:20

小米之家插旗信義區 小愛同學來台有難度

2018-05-08 20:47

超級電腦取名台灣杉 國網中心道出背後原因

2018-05-08 18:18

下載Facebook影片超簡單教學 免安裝套件

2018-05-08 18:24

小米MIX 2S旗艦登台 開賣首月加贈無線充電器

2018-05-08 18:08

全台首間「半開架式」小米之家 7月信義威秀登場

2018-05-08 17:23

科技部：有超級電腦幫忙 學界快端出有價值好料

2018-05-08 21:12

Android P新系統登場 3大亮點整理

2018-05-09 13:47

小米新旗艦手機登台 第3間小米之家跨足信義商圈

2018-05-08 23:35

影╱小米旗艦新機 雷軍向李嘉誠介紹的MIX 2S來台開賣

2018-05-08 17:15

現場直擊 Google創意大腦公開

2018-05-09 00:52

Google揭曉第三代TPU 加入水冷、對應高達100PFLOPS運算量

2018-05-09 10:44

Google提倡20%時間哲學 激發創意

2018-05-09 00:52

Google：肩負發展背後責任，將透過人工智慧等科技改變生活

2018-05-09 10:42

互動更自然！Google Assistant加入6種真人語音 包含格萊美獎歌手

2018-05-09 10:48

智冠旗下智凡迪獲授權 台港首發《絕地求生》專屬卡

2018-05-09 09:40

任天堂宣佈Switch Online會員付費服務內容 經典紅白機遊戲也要上線啦

2018-05-09 14:11

Google Photos每天觀看照片數量超過50億張 導入更多人工智慧應用

2018-05-09 10:43

Google挑戰付費新聞業務 保證看到真訊息

2018-05-09 09:12

吳永誠／躍上真實舞台的虛擬YouTuber

2018-05-08 23:39

幫你打電話訂位 Google人工智慧工具亮相

2018-05-09 11:15

Google開發者大會聚焦AI 幫用戶省時間

2018-05-09 11:13

結合人工智慧的Google Lens服務將預設進駐更多品牌手機

2018-05-09 11:01

高通和微軟合作 打造影像AI開發套件

2018-05-08 22:45

微軟持續強化Timeline功能 可隨時回溯過去開啟檔案與關連使用內容

2018-05-09 13:05

Google Maps加入更直覺的AR導航、協助媒合在地店家商機

2018-05-09 10:58

懶人包／499元吃到飽限時方案 5大電信全都有

2018-05-09 15:13

Google攜手Intel、Volvo 藉由Android P打造更聰明智慧車載系統

2018-05-09 10:42

加入Fluent Design設計風格 微軟讓傳統Win32架構App介面更美觀

2018-05-09 12:58

微軟Microsoft Pay將與Outlook整合 讓企業收付款變得更簡單

2018-05-09 13:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top