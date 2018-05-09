懶人包／499元吃到飽限時方案 5大電信全都有

2018-05-09 15:13 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



今年底3G服務即將退場，中華電信率先宣布推出月付499元起可享合約期間4G上網吃到飽的限時7天方案，立即引起大批消費者關注，客服電話被打爆，遠傳、台灣大哥大、亞太電信也紛紛跟進，台灣之星則原本即有「家族省」、「4G自由配」等方案，4G吃到飽最低月付288元起，讓低價4G吃到飽真正成為新全民運動，不過各家合約內容皆有不同，申辦時記得看仔細。

●中華電信

中華電信即日起至5月15日推出限時7天的「399／599全民購機方案」與「299／499犀利通信方案」母親節特選優惠，新申辦、攜碼或續約客戶均可申辦，月付499元起即可享合約期間（30個月）上網吃到飽、網內通話免費及網外、市話通話共180分鐘免費；申辦全民購機方案可搭配多款高CP值熱門手機專案價0元起；另可搭配iPhone X 64GB或256GB、iPhone 6 32GB、iPhone 8或iPhone 8 Plus紅色特別版等。月付299元起可享每月12GB超大行動上網量、網內每通前5分鐘免費及網內外、市話通話共70分鐘免費。線上申請管道網址：eshop.cht.com.tw。

●遠傳電信

即日起至5月15日推出月付299、499元單門號優惠方案，直營、加盟與網路門市皆可申辦，需綁約24個月，新申辦、續約、攜碼皆可，月付499元可享 4G網路吃到飽、網內免費、網外與市話各90分鐘免費、每個月100元國內語音通話費；月付299元可享12GB免費流量、網內前5分鐘語音免費、免費市話10分鐘、網外免費30分鐘、每個月70元國內語音通話費。

●台灣大哥大

即日起至5月15日推出母親節優惠專案，月付499元並綁約24個月，可享合約期間上網吃到飽、網內免費、網外及市話各免費90分鐘、每月100元國內語音通話費；月付299元元可享12GB免費流量、網內每通前5分鐘語音免費、免費市話10分鐘、網外免費30分鐘、每個月70元國內語音通話費，門市與網路門市皆可申辦。

●亞太電信

亞太電信即日起至5月31日推出打電話＋上網吃到飽的雙飽限時特價499元方案，約期為12個月；可搭配「壹起省」活動，前12個月月租費直接下殺399元，除了4G上網吃到飽外，再享網內免費、網外市話狂送1,900分鐘，新申辦、續約、攜碼皆可。

同戶籍同地址的家人或同公司同統編的員工，均可參加「壹起省」活動，最多可5人同行，申辦月付499元的雙飽限時方案並選擇綁約24個月，可享前12期每期帳單折抵100元，12期之後恢復為月付499元；限速吃到飽也有優惠，以新壹大網399方案為例，搭配壹起省現折100元，前12期月租只要299元，可享21Mbps上網吃到飽，網內免費，網外及市話電話前3分鐘免費講。

●台灣之星

台灣之星兩個優惠方案皆無時間限制，「家族省」方案限台灣之星用戶帶同戶籍人申辦或台灣之星用戶多辦一門門號給家人用，月付499元並綁約12個月可享500Mbps 4G上網吃到飽，月付288元並綁約12個月可享21Mbps上網吃到飽，皆另享網內免費，送網外及市話45分鐘、超過每分鐘2元，新申辦或攜碼皆可。