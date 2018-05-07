iPhone傳外觀包裹設計 液態金屬冒出頭

2018-05-07 09:25 中央社 台北7日電



蘋果傳深耕iOS可彎曲技術。外媒報導，蘋果針對未來先進的iPhone外觀設計，規劃採用液態金屬，可讓iPhone變身成為包裹式的外型。 美聯社 分享 facebook 蘋果傳深耕iOS可彎曲技術。外媒報導，蘋果針對未來先進的iPhone外觀設計，規劃採用液態金屬，可讓iPhone變身成為包裹式的外型。

國外科技網站Patently Apple報導，蘋果在未來先進的iPhone設計，規劃採用液態金屬，可讓iPhone變身成為包裹式的外型，在設計的下方讓包裹式的iPhone有一個接合口。

報導指出，相關設計可讓未來的iPhone具有保護性功能，螢幕可能採用可撓式設計。

蘋果積極布局iOS裝置可彎曲技術。外媒日前報導，蘋果正在開發玻璃構件，可以把iPhone轉化成管狀，也可以應用在iPad或MacBook等產品。

此外，數項專利內容顯示，蘋果正研發可撓式電池架構，在可捲曲的螢幕設計下，搭配電池管理單元（Battery Management Unit），能控制可彎曲電池運作。

從設計上來看，外媒報導指出，蘋果研發的可彎曲電池，能夠隨著可捲曲的螢幕分布，可以捲曲成柱筒形狀，若要使用時，螢幕和電池可以從筒柱狀攤平。

外媒日前也報導，蘋果深耕可捲曲的螢幕設計，相關螢幕材質由液態金屬玻璃組成，可以像紙一樣捲成圓柱中空形狀，也可以摺疊成三角形狀。

蘋果也積極深耕金屬材料技術。外媒先前報導，透過Glassimetal Technology的技術授權，蘋果開發出客製化的金屬玻璃合金材料，可應用手錶元件、醫療植入物、植牙、磁鐵鐵芯、運動器材等領域。