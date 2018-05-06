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LG預計8月推出V35 ThinQ 為與AT&T在美合作獨佔銷售機種

2018-05-06 13:35楊又肇

就在LG剛揭曉年度旗艦新機G7 ThinQ之後，相關消息再次透露LG即將在今年8月推出新款旗艦機種V35 ThinQ。

(圖／擷自AndroidHeadlines網站)
(圖／擷自AndroidHeadlines網站)
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根據AndroidHeadlines網站取得消息，指出LG計畫將在今年8月推出新款旗艦機種V35 ThinQ，同時也釋出疑似實機的外觀渲染圖像，其中採用幾乎與V30S ThinQ相似的6吋QHD+ FullVision OLED顯示螢幕，並且採用與G7 ThinQ相同的主相機規格，分別搭載1600萬畫素超廣角鏡頭 (f/1.9光圈、107°廣角)，以及1600萬畫素標準鏡頭 (f/1.6光圈、71°廣角)的組合。

此外，V30S ThinQ也同樣導入與Google深度合作的人工智慧技術應用，其中包含加入客製化聲控指令的Google Assistant數位助理服務，以及可識別拍攝物件的Q Lens，並且能藉由人工智慧技術識別不同場景，同時針對拍攝情境優化影像結果。

至於處理器部分是否將升級為Qualcomm Snapdragon 845，目前暫時還無法確定。但相關消息表示此款新機將在美國市場與AT&T獨家合作銷售，預計在8月10日推出，未來是否會在其他市場推行則尚未確認。

(圖／擷自AndroidHeadlines網站)
(圖／擷自AndroidHeadlines網站)
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在此之前，LG揭曉G7 ThinQ時，僅宣布在美國市場與Sprint、T-Mobile、US Cellular及Verizon合作資費方案，而AT&T當時回應說法表示將在今年8月推出另一款獨佔合作的LG新機，目前看起來應該就是近期曝光的V35 ThinQ，因此預期將是AT&T客製話機種，分別結合V30S ThinQ外型與G7 ThinQ的相機、人工智慧應用功能，似乎並不會取代LG下半年預計推出新機定位。

目前無法確定LG是否會在今年IFA 2018期間揭曉名為V40 ThinQ的新款旗艦手機，畢竟從G7 ThinQ發表到IFA 2018展期雖然仍有約三個月的時間，但如此一來似乎也會直接衝擊此款旗艦機的銷售生命週期。不過，若從LG選在MWC 2018揭曉V30S ThinQ，不到三個月的時間後就再度揭曉G7 ThinQ，其實無形中也是讓V30S ThinQ的銷售市場受到擠壓。

LG手機

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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