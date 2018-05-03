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與Google深度合作人工智慧 LG G7 ThinQ導入更「響」、「亮」設計

2018-05-03 08:51楊又肇

如先前預告，LG稍早正式在紐約發表會上正式揭曉年度旗艦新機G7 ThinQ，標榜與Google深度合作人工智慧技術，並且提供更便利的行動體驗。

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如先前透露消息，LG G7 ThinQ確定採用6.1吋QHD+ (3120 x 1440 / 564ppi)解析度、19.5:9顯示比例FullVision Super Bright Display螢幕，並且採用Qualcomm Snapdragon 845處理器，分別推出搭載4GB記憶體與64GB儲存容量的G7 ThinQ，以及搭載6GB記憶體與128GB儲存容量規格的G7+ ThinQ，兩者均可透過micro SD記憶卡擴充儲存容量，最高可額外擴充2TB容量。

其中螢幕分別可對應自動、節能、電影、運動、遊戲和專業模式不同顯示效果，此外針對螢幕頂端的「瀏海」設計，LG也提供可讓使用者手動切換為無邊框外觀，或是將通知欄位變黑，呈現傳統風格，甚至也能將通知欄位調整成其他顏色，藉此打造不同個性化顯示效果。

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而相機部分，無論是G7 ThinQ或G7+ ThinQ都分別搭載1600萬畫素超廣角鏡頭 (f/1.9光圈、107°廣角) + 1600萬畫素標準鏡頭 (f/1.6光圈、71°廣角)組合的雙主鏡頭相機，以及800萬畫素視訊鏡頭 (f/1.9光圈、80°廣角)，電池容量則為3000mAh，並且搭載Android 8.0作業系統，機身配色則分別推出新白金灰、新曙光黑、新摩洛哥藍與覆盆粉四款基本配色。

LG表示，G7 ThinQ同樣維持採用在相對小的機身內放置大尺寸螢幕設計，此次更讓螢幕尺寸放大至6.1吋，但仍維持適合單手操作設計，同時提供1000 nit亮度表現，並且支援的DCI-P3 100%廣色域顯示效果。螢幕、機身則均採用康寧Gorilla Glass 5作為保護，一樣支援IP68等級防水防塵，以及符合MIL-STD 810G美國軍規測試規格。

音效方面，G7 ThinQ則是採用聲音更明亮的Boombox Speaker設計，藉由手機內部空間共鳴，讓G7 ThinQ能發出相比一般手機約兩倍明亮的聲音輸出效果，同時將手機放置在堅固表面或箱子上，手機即可藉由共鳴效果擴大低音輸出表現。另外，G7 ThinQ也是第一款搭載DTS:X音效技術的手機，將可在配戴耳機情況下提供虛擬7.1聲道輸出效果，同時本身也搭載Hi-Fi Quad DAC數位放大晶片，讓使用者能透過G7 ThinQ聆聽飽滿聲音內容。

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應用人工智慧的相機功能

與Google合作部分，G7 ThinQ系列相比V30S ThinQ在AI CAM相機功能使拍攝模式增加至19種，若使用者不滿意AI CAM建議拍攝照片，也能從其他三種拍攝效果照片結果挑選，藉此改善AI CAM相機拍攝效果。此外，G7 ThinQ系列也藉由全新Super Bright Camera拍攝功能拍攝4倍進光量的低光環境影像，主要透過像素組合、人工智慧演算等方式強化低光環境拍攝效果。

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另外，G7 ThinQ相機中搭載的Live Photo拍攝模式將會記錄快門按下前後的一秒鐘影像內容，藉此捕捉可能容易錯過的時刻或表情，而藉由臉部辨識技術對應的Stickers功能，則可在自拍或拍攝情境直接在螢幕上產生趣味2D或3D貼紙，藉此創造更有趣的拍攝體驗。

至於在新相機功能裡，自然也不會少了人像拍攝模式 (Portrait Mode)，讓G7 ThinQ無論透過標準鏡頭或廣角鏡頭都能拍攝具有景深效果的影像。

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與Google深度合作人工智慧技術

在人工智慧技術應用部分，G7 ThinQ將與Google合作預載Google Lens服務，讓使用者可透過人工智慧與即時影像處理分析技術，讓使用者直接透過相機鏡頭拍攝物體、景象，即可透過手機螢幕確認眼前地標、植物、動物，以及書籍等項目解說，並且能與Google Assistant數位助理服務，或是Googler Photos相片服務整合應用。同時，Google Lens也能對應掃描文字辨識、翻譯，或是直接開啟網站內容，甚至將名片加入聯絡人，並且將活動訊息加入Google Calendar，甚至進一步查詢餐廳菜單名稱。

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配合與Google深度合作，LG更在G7 ThinQ系列配置獨立人工智慧快捷鍵，讓使用者透過此按鍵即可快速啟用Google Assistant，連按兩下即可啟用Google Lens，按著按鍵則可與Google Assistant對話互動。

而在麥克風部分，LG則是在G7 ThinQ系列加入超遠距聲音識別技術 (SFFVR,Super Far Field Voice Recognition)與高靈敏麥克風，最遠約可在5公尺距離遠順利辨識語音指令，即使在吵雜環境下也能正確識別語音內容，同時也與Google合作在Google Assistant數位助理服務加入LG專屬聲控指令。

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上市時間

LG預計將在近期內率先於南韓市場推出G7 ThinQ系列，接下來也會在北美、歐洲、拉丁美洲與亞洲等主要市場陸續上市，建議售價與上市日期則以各地區公布為準。

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LG手機

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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