vivo發表X21 目標成為前十大熱賣機種

2018-05-02 21:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ╱即時報導



全球第5大手機廠vivo今天宣布，在台推出首款隱形指紋辨識手機X21，vivo台灣分公司副總經理韋奇夆表示，期望vivo X21能進入台灣前10大受歡迎手機之列，未來2到3年內，成為台灣市占前5大品牌之一。

根據顧能（Gartner）統計，去年vivo全球出貨9,968萬支手機，逼近1億支，全球市占6.5%，在全球手機品牌中排行第5。而vivo目前主要仍以大陸市場為出貨主力，近年vivo積極拓展海外市場，目前在大陸以外19個國家銷售，以亞洲市場為主。

去年底，vivo首度在台灣發表V7系列，此次發表的X21，採用匯頂的光學指紋辨識IC。vivo在台供應鏈除了敦泰、光耀、臻鼎-KY等，通路夥伴則有聯強以及台灣大。

韋奇夆表示，中階機V7銷售成績不錯，因此將接續推出V9，也是由台灣大哥大獨賣。目前電信門市加上經銷商，vivo在台有2,000個銷售據點，此次X21因增加中華電信及神腦為通路夥伴，銷售據點目標希望達3,000個，預估今年在台共要推出五到七款手機。

韋奇夆指出，vivo在台灣市場雖然是新進者，但具有全球知名度，現在首要目標是提高消費者的認知度，因此已透過戶外看板宣傳，另外也與富邦悍將展開運動行銷合作。除了比賽時有看板秀出，賽後球隊與球迷的互動活動時，vivo也提供手機進行抽獎。今天X21發表會上，富邦悍將領隊蔡承儒也特別到場站台。