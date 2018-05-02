代號雅典娜！BlackBerry KEY2外觀亮相 增加獨立功能按鍵

今年初在CES 2018期間透露接下來至少將推出兩款BlackBerry品牌新機，並且將採用QWERTY實體按鍵設計消息後，中國工信部公開文件內容顯示TCL接下來以代號「Athena (希臘神話戰爭女神雅典娜)」推出的新機KEY2具體外觀。

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相比先前推出的KEYone，預計由TCL推出的BlackBerry KEY2顯然在機身輕薄一些，但依然搭載實體QWERTY按鍵，而螢幕部分也支援觸控操作。另外，機身右側似乎增加一組實體按鍵，或許將能讓使用者快速啟用特定功能，機身背面則配置雙鏡頭模組。

目前還無法確定TCL預計何時對外公布此款新機，但預期將以先前KEYone成功經驗再次吸引更多用戶族群，並且持續以BlackBerry特有風格爭取用戶支持。

而在作業系統部分，雖然過去BlackBerry並未具體說明是否從此不再發展BlackBerry 10之後作業系統，但確定現階段會將重心放在Android平台，因此如果要期待過往的BlackBerry行動作業系統重出江湖的話，或許要等上不算短的時間。因此，目前由TCL取得品牌使用權打造的BlackBerry依然會以Android作業系統為重，對於過往BlackBerry重度使用粉絲而言，或許並不樂見此發展決策。