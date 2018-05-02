紅米S2實機現身海外店 造型近似小米6X、定價可能不到4500元

雖然日前才揭曉紅米Note 5，以及紅米5與紅米5 Plus，小米近期再次傳出準備揭曉紅米S2的消息，而稍早在海外地區的小米之家似乎已經率先對外展示。

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不久前已在中國工信部公布文件裡曝光的紅米S2，稍早有眼尖網友在海外地區的小米之家發現此款手機，將採用18:9全尺寸螢幕，以及垂直排列的雙鏡頭主相機模組，而指紋辨識器依然維持在機身背面，並且採用金屬背蓋設計。若從背面設計來看，紅米S2與小米6X，以及稍早揭曉的紅米5與紅米5 Plus幾乎相近。

就硬體規格部分，紅米S2將採用5.99吋、720P+解析度的螢幕設計，搭載Qualcomm Snapodragon 625處理器，並且區分2GB記憶體、3GB記憶體與4GB記憶體三種規格，內建儲存容量則區分16GB、32GB、64GB三種規格，分別搭載1200萬畫素、Sony IMX486感光元件，以及1600萬畫素鏡頭的主相機模組，搭配500萬畫素、三星S5KE8感光元件視訊鏡頭，一樣支援人像拍攝模式與臉部解鎖功能，電池容量則是3080mAh，內建基於Android 8.1作業系統版本的MIUI 9操作介面。

紅米S2預計定位為介於紅米5與紅米5 Plus之間產品，建議售價則預期會在人民幣1000元以下，意味建議售價將不到新台幣4500元。至於顏色則可能會有黑色、玫瑰金、金色、白色、藍色、红色、粉色、灰色、銀色等選擇，但具體規格依然要等小米正式公布為準。

而實際揭曉時間，或許將會在近期內對外公布，但是否與傳聞中的小米手機7，以及稍早透露即將推出的小米手環3一同亮相，目前還無法確認。

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