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HTC U12+正式揭曉前 HTC宣布再與中華電信簽署年度合作備忘錄

2018-04-30 15:56楊又肇

在正式揭曉年度旗艦新機HTC U12+之前，HTC宣布再與中華電信簽署2018年度合作備忘錄，同時雙方也確定將在5G網路服務預備商用前期共同投入研發、合作，預計在技術、產品、業務、行銷，以及通路銷售進行全方位合作模式，

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除了日前曾在5G網路示範藉由疑似HTC U12+的原型設計機種展示，HTC過去與中華電信便建立長期合作關係，稍早宣布雙方將於2018年度再次簽署合作備忘錄，確定未來將持續在手機、網路服務達成合作效益，並且將針對即將到來的5G網路服務做更完善準備，預計在今年即將進入預備商用階段進行更綿密的合作，藉此讓5G網路服務應用更為俱全。

HTC、中華電信表示，此次簽署合作備忘錄，將涵蓋研發、合作，預計在技術、產品、業務、行銷，以及通路銷售進行全方位合作模式，未來將有利於雙方市佔與市場共贏目標發展。

而HTC也預期藉由中華電信網路服務提昇5G網路應用、人工智慧技術推動，以及更完整的虛擬實境體驗，並且配合HTC旗下研發能力推動技術成長。

配合此次合作備忘錄簽署，HTC更與中華電信推出HTC U11 64GB版本獨家資費方案，消費者在5月2日起搭配中華電信999精選購機方案，，即可以新台幣3990元購機。

HTC中華電信

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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