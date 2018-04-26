誰料得到？ iPhone竟然救了諾基亞

2018-04-26 23:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



諾基亞第1季獲利主要靠行動電話技術授權收益支撐。（圖／歐新社） 分享 facebook 芬蘭電信網路設備大廠諾基亞（Nokia）早已不再製造手機，但現在賣行動電話技術授權竟然遠比賣電信設備賺錢，這豈不詭異？

在2007年蘋果推出智慧手機之前，諾基亞曾是世界最大的行動電話製造商，但後來不敵iPhone競爭，市占率日益流失，最後在2013年把手機部門售予微軟公司。如今諾基亞主要業務是通訊網路，占今年第1季營收的比重高達88%。

不過，諾基亞雖已售出手機製造事業，仍保有許多攸關裝置連上蜂巢式無線網路的智慧財產，並且透過旗下的諾基亞科技（Nokia Technologies）部門授權其他廠商付費使用這些技術。該部門第1季的營業利益達2.74億歐元（3.34億美元），是網路部門營業利益4,300萬歐元的六倍多，營收也躍增約五成。

去年諾基亞與蘋果、華為和小米等公司敲定一連串授權協議，另外也向樂金電子、三星電子等公司收取權利金。HMD Global也付費取得諾基亞品牌使用授權，並已在今年推出四款手機。

彭博Gadfly專欄作家韋伯（Alex Webb）26日撰文指出，科技部門的業績成長是目前諾基亞唯一的亮點，而且該部門的相對強勢凸顯出核心事業通訊網路的弱勢——諾基亞仍在等候電信服務業者升級至5G網路設備。就集團整體表現而言，第1季營收未達市場預期，核心事業的營業利潤率僅區區0.9%，觸動諾基亞26日盤中股價一度暴跌近9%。

所幸諾基亞的授權事業至少協助撐起獲利。執行長蘇里（Rajeev Suri）預期，隨著5G設備安裝逐漸升溫，諾基亞的無線網路設備銷售可望在今年下半年開始復甦，到2020年達到穩健成長。最好能如願以償，諾基亞想必不希望再依賴已在五年前退出的手機產業。