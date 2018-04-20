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吃到飽恐禍延5G價格戰 電信業者憂心

2018-04-20 12:28

近期499吃到飽大戰又起，台灣之星總經理賴弦五表示，5G時代會是價格還是價值競爭？目前出現的AI、AR、VR應用能把每戶平均貢獻金額(ARPU)拉高嗎？這是業者需要擔憂的問題。

台灣通訊學會今天舉辦「電信與媒體如何為消費者創造美好的未來研討會」，邀請五大電信業針對「2018世界行動通訊大會（MWC）重要議題」討論，業者分享聚焦5G與應用，也提及近期最熱門的499吃到飽議題。

電信業近年4G低價吃到飽競爭趨勢持續，在競爭壓力驅使下，5大電信呈現「敵不退、我不退」的僵局，儘管電信高層頻頻喊話休兵，資費戰出招卻也不手軟。

電信三雄日前針對軍公教推出499吃到飽，不只再度下殺吃到飽門檻，還推網內語音免費；亞太電信昨天宣布加入戰局，不限軍公教，推出快閃499雙飽方案。台灣之星則長期以超低價吃到飽搶市，目前4G上網與網內互打均免費的雙飽方案限速21M最低門檻為288元。

針對近期499吃到飽大戰又起，賴弦五今天提到，「原以為4G戰場穩定，感覺又起波瀾，5G時代目前還是未知，會快速商轉，還是等到市場成熟，會是價格還是價值競爭？」

賴弦五分享，台灣3G開通後，花了3年9個月，3G用戶數才超越2G；4G開台後只花了2年就超越3G，但也要注意的是，4G開台時程台灣算是全球中段班，5G可能會朝向3G模式，初期發展比較緩慢，需要更多時間來成熟，甚至需要4到5年，才能超越4G用戶，「但5G能帶來更多價值嗎？」他認為是值得思考的問題。

他認為，語音的重要性越來越低，以前消費者在乎涵蓋率，現在更在乎速度，但每戶平均貢獻金額(ARPU)沒有成長，目前出現的AI、AR、VR應用能夠把ARPU拉高嗎？這是業者需要擔憂的問題。

針對應用開發，中華電信(2412)執行副總經理林國豐表示，2015年中華電就與科博館首創4D恐龍實境，2016年陳金鋒引退時，中華電信就推賽場多視角直播體驗，並推出首支「大甲媽祖遶境VR紀錄片」。

他反思，「這個是消費者所需要的嗎？」後來發現，消費者所要的可能跟業者一廂情願提供的有落差，但可以肯定的是，5G的應用不會憑空到來，是經過試驗與學習過程，並改進缺點。（編輯：張良知）

4G吃到飽5G

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