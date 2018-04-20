iPhone新6.1吋版 傳外掛觸控模組現身

2018-04-20 12:26 中央社 台北20日電



蘋果新iPhone外界關注。分析師預期，今年6.1吋新LCD版iPhone將內建外掛式觸控模組，單價高於目前LCD版iPhone的3D觸控模組，相關供應鏈也浮出檯面。

蘋果新iPhone外界關注。中新社 分享 facebook

凱基投顧分析師郭明錤出具報告指出，今年下半年蘋果可能新推的6.1吋LCD版 iPhone，將是屏占比最高的LCD版iPhone，新LCD版iPhone可能移除3D觸控模組。

報告指出，為了強化機構設計和保護LCD面板，預期今年新款LCD版iPhone的外掛式觸控模組CGS（CoverGlass Sensor）、也稱為out-cell觸控模組，除了表面玻璃與觸控感應元件外，還包含金屬機構件。

從供應鏈來看，報告分析，外掛式觸控模組的表面玻璃可能由中國大陸伯恩光學和藍思科技提供，觸控感應元件由日本寫真印刷（Nissha Printing）和中國大陸歐菲光電（Ofilm）提供，金屬機構件由鴻準（2354）和Jabil供應。

從單價來看，報告預期，外掛式觸控模組單價可能在20美元以上，高於目前LCD版iPhone的3D觸控模組的8美元到10美元。

報告指出，由於外掛式觸控模組單價高於3D觸控模組，預期GIS-KY（6456）和TPK-KY（3673）仍可受惠6.1吋新版iPhone。

市場一般預期，今年下半年蘋果可能推出6.5吋和5.8吋有機發光二極體（OLED）版iPhone、以及6.1吋LCD版iPhone。其中6.1吋LCD版iPhone占今年下半年3款新iPhone出貨比重，可達約65%到75%，出貨量可達1億支到1.2億支。