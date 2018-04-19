華為三鏡頭旗艦新機來勢洶洶 漸層極光色圈粉隋棠

2018-04-19 19:19 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



三鏡頭旗艦新機來勢洶洶，HUAWEI昨日（4/19）於台灣發表全新旗艦機HUAWEI P20、HUAWEI P20 Pro，即日起至4月27日於指定通路開放預購，5月1日正式在台上市，並同步於中華電信、遠傳電信、台灣大哥大推出優惠購機方案，搭配指定方案HUAWEI P20只要6,990元、HUAWEI P20 Pro只要12,990元。

上個月底於法國巴黎發布的HUAWEI P20系列，以令人驚豔的拍攝效果與猶如藝術品般的漸層「極光色」外型受到極大矚目。兩款新機皆採用近期主流的全面屏設計，但依然保有前置指紋辨識案件，機身背面採用玻璃材質，在光線下能反射出不同光影層次。其中HUAWEI P20 Pro首創徠卡三鏡頭，包含一顆4,000萬畫素彩色鏡頭、一顆2,000萬畫素黑白鏡頭，以及一顆800萬畫素的長焦鏡頭，並加入多種AI攝影技術，不僅能夠偵測場景，自動切換適合模式，更可快速識別人物動作，精準預測快拍，而手持4秒夜拍的清晰夜景呈現，同樣突破以往手機攝影極限。