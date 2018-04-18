華碩執行長透露未來計畫打造遊戲手機 或許將冠上ROG品牌

在稍早於菲律賓宣布推出ZenFone 5系列機種，同時也在菲律賓啟用第100家直營店門市後，華碩執行長沈振來在接受訪談時，透露華碩接下來準備推出遊戲手機消息，或許可能將冠上華碩旗下ROG電競品牌名稱。

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根據沈振來接受菲律賓媒體訪談，針對華碩未來對於市場開始興盛的遊戲手機看法時，強調華碩過去持續在遊戲市場投入，並且推出各類遊戲用主機板、顯示卡、桌機、筆電產品，未來也會進一步擴展至手機市場，似乎暗示之後也計畫藉由旗下ROG品牌打造遊戲手機。

其實華碩傳出打造遊戲手機的消息，早在2015年推出ZenFone 2系列產品時，就有相關傳聞指出可能藉由ROG品牌推出實際手機產品，但最後並未有具體消息。

而在近期包含Razer、小米轉投資黑鯊，以及Nubia等品牌均先後推出遊戲手機產品，同時在近年來手機遊戲市場持續增長情況下，包含三星、LG等品牌也開始針對遊戲使用體驗在手機產品進行優化，或許華碩也可能跟進此塊市場發展，藉此爭取更多市場發展機會，同時也能與本身玩家共和國ROG品牌進一步作連結。

不過，目前並未有具體消息透露華碩可能推出遊戲手機細節，但先前華碩透露將在Computex 2018期間揭曉採用AMOLED螢幕產品的新款手機，或許與此款遊戲手機有關。

除了將在Computex 2018揭曉新機，華碩更可能更新包含ZenFone Live及ZenFone Max M2在內機種，但ZenFone Selfie、ZenFone AR應該不會再作更新。至於ZenFone 6系列則可能要再等一些時間才會有進一步消息。