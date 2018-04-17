小米確定4/25揭曉小米6X 藝人吳亦凡繼續擔任代言

日前證實將在4月25日於中國湖北武漢大學舉辦發表會後，小米稍早確認預計揭曉新機就是小米6X，同時也確認將持續由藝人吳亦凡擔任產品代言。

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小米稍早證實預計在4月25日於中國湖北武漢大學發表會揭曉新機就是傳聞中的小米6X，同時也確認產品代言人將繼續由吳亦凡擔任。

在先前傳聞中，小米6X預期採用解析度達2160×1080、18:9顯示比例的5.99吋螢幕，搭配Qualcomm八核心處理器 (有可能採用Snapdragon 626規格)、4/6GB記憶體，以及64GB/128GB儲存容量，至於主相機則分別採用2000萬畫素與1200萬畫素的鏡頭組合，其中採用Sony IMX 486感光元件，每單位感光面積為1.25um，前置視訊鏡頭則為2000萬畫素。

此外，預期與小米6X一同在印度在內海外市場揭曉新機則預期是小米A2，除了採用與小米6X相同硬體規格、設計，作業系統則預期採用Android One形式設計，將以原生Android作業系統形式呈現，僅相機拍攝功能部分採小米設計軟體介面。

建議售價部分，小米6X預期將以人民幣1499元起跳價格銷售，而小米A2具體售價則尚未確定。

而就相關說法，小米預期將會在此次發表會上同步揭曉新款智慧穿戴裝置－小米手環3。