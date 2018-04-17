代號「皇冠」的Galaxy Note 9最快可能今年7月亮相

@evleaks取得消息指出，代號「Crown (皇冠)」、型號為SM-N960U的Galaxy Note 9即將揭曉，而相關消息也認為此款新機最快將會在7月間亮相。

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如果按照去年選擇在IFA 2018開展前，以獨立活動形式對外揭曉Galaxy Note 8的情況來看，三星今年預期也會以相同方式提前揭曉下半年的旗艦機種，甚至可能選在更早時間點對外公布。

而如果三星確實如市場傳聞提前讓Galaxy Note 9提前至7月亮相，意味三星目前在手機生產品質控管已經明顯提昇，同時可恢復過往敏捷推出新機策略發展模式，藉此在競爭對手產品上市前搶先吸引消費者目光，進而在產品市佔取得領先優勢。

三星並非第一次傳出旗艦新機將採用「Crown」的代號名稱，或許代表此款旗艦新機前期投入研發時程較早，可能準備將更多技術集中在此款新機內。而就先前傳聞指出，Galaxy Note 9螢幕尺寸將擴展至6.4吋，同樣採用全尺寸螢幕規格，另外將會導入螢幕下指紋辨識機能 (但不確定採用三星自有技術，或是採用他廠授權技術)，同時將採用升級款Exynos 9820處理器，以及6GB記憶體與4000mAh電池容量。

至於今年在Galaxy S9系列機種導入光圈可變的鏡頭模組設計，預期三星也會在Galaxy Note 9相機功能採用相同或進一步做升級的設計，藉此讓旗艦新機有更好拍攝體驗，同時預期也會採用雙鏡頭規格，讓相機能有更多元應用模式。

雖然採用升級款Exynos 9820處理器，但預期針對美國、中國等市場使用需求，三星應該還是會同步推出搭載Qualcomm Snapdragon 845處理器版本。