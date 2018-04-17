Nubia釋出紅魔手機外觀圖像 將與《英雄聯盟》世界冠軍攜手合作

稍早預告將在4月19日揭曉旗下遊戲手機產品－紅魔手機之後，Nubia智慧型手機總經理倪飛稍早釋出疑似紅魔手機外觀圖像。

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就倪飛說明，Nubia決定投入遊戲手機競爭，主要便是與手機遊戲市場持續蓬勃發展，同時也認為所謂遊戲手機並非只是提昇螢幕顯示更新率、增加硬體效能那樣簡單，而是除了在又體規格提昇、讓電池續航表現更好，同時確保手機連網通訊流暢之外，更重要的還是必須讓手機硬體能與遊戲軟體服務整合應用。

因此，倪飛表示Nubia藉由與前中國戰隊WE隊長、曾為中國首位《英雄聯盟》世界冠軍，同時現任遊戲解說的若風 (Misaya,本名禹景曦)合作，藉其遊戲經驗進一步深入優化遊戲手機硬具備特性，藉此讓Nubia所打造的紅魔手機能在遊戲體驗有更好表現。

就市場傳聞來看，紅魔手機預期同樣採用Qualcomm Snapdragon 845處理器、更大記憶體容量，同時在機身設計將導入更輕盈材質與更好散熱表現，至於是否比照Razer Phone進一步與《王者榮耀 (傳說對決)》遊戲做優化，或是採取類似黑鯊手機內搭載Shark Space般遊戲專屬介面，以及客製化手把配件周邊，目前暫時還無法確認。