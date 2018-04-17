親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競
U5遊戲館

美國紅頂商人，柯氏兄弟：金錢巨怪的政治夢

對極限鄉鎮不以為意！ 我76歲 住在淨土獅潭長壽鄉

中華電加碼促銷 回敬市場價格戰

2018-04-17 09:57中央社 台北17日電

中華電信今天起推動數位匯流方案，多數方案辦寬頻上網就送MOD，加碼行銷力道，除了鞏固全台最大影視平台地位，也回敬近期有線電視業者在寬頻市場啟動的價格戰。

中華電信為推動數位匯流應用服務，自今天起至10月16日實施「光世代/ADSL電路、HiNet上網、MOD平台數位匯流套裝促銷方案」。

觀察方案內容，多數方案上網綁MOD都低於純上網牌告價，等同MOD「半買半相送」，舉例來說，16M/3M方案，原上網月租費（電路費、上網費）為新台幣673元，加上89元MOD平台服務費，促銷價僅672元，等於辦寬頻送MOD；最低速2M/64K，上網月租費228元，加上MOD後價格，僅265元專案價，等於MOD不到40元。

高速上網價格降幅更大，300M/100M加MOD方案，原價1788元，促銷價1335元，降幅逾25%；500M/250M加MOD方案，原價2488元，促銷價1695元，降幅逾30%；1G/600M的促銷價降幅更達近4成。?由於此方案規定必須搭配申辦至少一項頻道套餐或VOD包月，並簽約2年，可望讓MOD在積極衝刺用戶數的同時，也進一步推升MOD的ARPU(每戶平均貢獻金額)。

中華電信董事長鄭優上任後，將MOD設為優先衝刺的業務，透過兩大改革任務，一是把影視自由選擇權還給消費者，二是透過合理的收視分潤制度，成功帶動用戶數快速成長。中華電MOD目前用戶數已超過170萬戶，躍升為台灣第一大影視平台，今年力拚200萬戶達陣。

業界人士對中央社記者表示，中華電信(2412)推動數位匯流方案「讓利」，第一個目的是為鞏固近期到手的全台第一大影視平台地位，第二是回敬有線電視業者在寬頻市場啟動的價格戰。

中華電信仍是全台寬頻市場霸主，擁有高達7成的市占，但有線電視業者頻頻祭出超殺價格「挖對手牆角」，產業高層認為，目前有線電視占整體寬頻市場約20%市占，看好1、2年內能突破30%。

富邦集團董事長蔡明忠旗下凱擘、台灣大寬頻積極衝刺有線電視寬頻上網市場，去年底瞄準跳槽用戶，祭出月付新台幣799元享500M上網的方案，創業界最低價，希望藉此刺激用戶數成長，今年也打算在下半年推出1G服務。

??另一方面，有線電視業者台數科積極進攻寬頻上網市場，並首創業界提供1G試用服務，每月1299元；500M/30M方案則月繳999元，若一次年繳，單月計算價格約899元，搭配免費雙模機，還有有線電視及OTT加值服務，可切換有線電視和網路節目。

?面對市場價格戰，中華電信董事長鄭優日前表示，樂於看到競爭情勢出現，市場競爭勝負將取決於價格高低與品質好壞，中華電對競爭毫不畏懼。

中華電日前也宣布，針對新申辦、升速或續約HiNet光世代300M(含)以上的用戶祭出限時優惠方案，以300M為例，每月1199元，降幅近3成，每月最少可省500元。

在數位匯流時代，有線電視業者與電信業者的大戰，從影視內容打到寬頻上網市場，市場認為，中華電數位匯流方案恐怕只是價格「前哨戰」，電信業4G低價吃到飽的資費大戰，恐已悄悄延燒至寬頻市場。

有線電視中華電信MOD

相關新聞

iPhone 8紅色即將開賣 零元機月付2699元

2018-04-16 22:52

搶先三星？ 消息指稱華為計畫11月推出螢幕可完全折疊手機

2018-04-16 19:03

超越人眼所及！ Sony Xperia XZ2 Premium雙鏡頭旗艦機今夏登場

2018-04-16 18:54

認證文件未揭曉 傳言不斷金色iPhone X下落成謎

2018-04-16 18:57

新iPhone售價 上看3.2萬

2018-04-17 00:01

華為新旗艦機 19日在台亮相

2018-04-15 00:49

華碩ZenFone 5今在菲律賓接力發表

2018-04-14 21:24

不願開後門 通訊軟體Telegram遭俄封鎖

2018-04-13 23:05

針對遊戲打造的黑鯊手機正式揭曉 搭載特殊遊玩介面與實體手把

2018-04-13 18:48

為何「瀏海全面屏」手機這麼盛行？三大原因帶你了解

2018-04-13 16:29

同樣主打遊戲體驗 Nubia確定4/19跟進推出紅魔遊戲手機

2018-04-13 14:20

蘋果i6 Plus電池缺料 本周到貨消化訂單

2018-04-13 13:03

iPhone今年ASP看佳 兩種情境出爐

2018-04-13 11:57

小米即將發表小米6X？4/25武漢大學發表會見分曉

2018-04-13 11:55

動眼看／紅色限量款iPhone 8 呈現透紅的視覺感受

2018-04-12 18:45

孔劉分飾兩角廣告首播！ZenFone 5主打AI

2018-04-12 16:55

​華碩ZenFone 5導入六大AI功能 名符其實「智慧」手機

2018-04-12 16:25

華碩新機ASUS ZenFone 5 定價11990

2018-04-12 15:15

動手玩／越拍越懂你！ZenFone 5盼在真正旗艦機推出前滿足用戶需求

2018-04-12 15:01

華碩ZenFone 5在台開賣

2018-04-12 14:46

影／孔劉繼續代言！導入人工智慧 華碩ZenFone 5在台上市

2018-04-12 14:15

滿足超級慢動作拍攝需求 Galaxy S9分別採用三星、Sony感光元件

2018-04-12 13:03

蘋果深耕智慧連接 傳未來iPhone將使用

2018-04-12 09:31

每秒900Mb！中華電信攜手三星 邀你極速飆網

2018-04-11 23:45

中華電攜手三星 推5CA飆網體驗

2018-04-11 20:00

大甲媽祖遶境 電信門市變身補給站

2018-04-11 18:58

台灣手機市場趨勢 三星估往中高階移動

2018-04-11 18:51

中華電信攜手三星跨入1Gbps、5相載波聚合技術連網服務

2018-04-11 15:16

LG年度旗艦新機定名G7 ThinQ 將於5/2於紐約、首爾同步揭曉

2018-04-11 08:53

紅色iPhone 8 台灣列第2波出貨國家

2018-04-10 23:15

何時搶購紅色版iPhone 8/ Plus？ 五大電信一次看

2018-04-10 21:05

亞太電信開賣紅色iPhone 8 單機價比官網便宜

2018-04-10 20:17

不在辦公桌也要CALL到你！M＋推「行動分機」

2018-04-10 19:13

中華電信預訂紅色iPhone 8明天開跑 資費出爐

2018-04-10 18:13

中華電iPhone 8／Plus紅色特別版 預訂方案出爐

2018-04-10 18:07

紅色iPhone 8將登台 台灣大6點開放預約

2018-04-10 17:39

遠傳搶紅色iPhone 8商機 晚上8點半開放登記

2018-04-10 17:39

電信業者比快！ 今晚6點開放預約紅色iPhone 8

2018-04-10 17:34

Nokia 8 Sirocco超限量！ 鐵粉狂掃預購

2018-04-10 17:01
看更多

熱門文章

搶先三星？ 消息指稱華為計畫11月推出螢幕可完全折疊手機

2018-04-16 19:03

新iPhone售價 上看3.2萬

2018-04-17 00:01

蘋果人工智慧傳隱憂 這款產品露玄機

2018-04-16 10:44

超越人眼所及！ Sony Xperia XZ2 Premium雙鏡頭旗艦機今夏登場

2018-04-16 18:54

iPhone 8紅色即將開賣 零元機月付2699元

2018-04-16 22:52

設備升級、擴容 亞太電信網路品質再進化

2018-04-16 17:39

內部員工反對將技術用於軍事 Google將擬定一系列政府合作道德原則

2018-04-16 19:04

中華電加碼促銷 回敬市場價格戰

2018-04-17 09:57

認證文件未揭曉 傳言不斷金色iPhone X下落成謎

2018-04-16 18:57

跟進任天堂腳步 SEGA確定復刻迷你家用主機MegaDrive Mini

2018-04-16 18:58

動手玩／使用更方便的微軟Surface精準滑鼠、指紋辨識時尚鍵盤

2018-04-16 19:01

臉書直播滿2週年 分享5大技巧

2018-04-16 14:19

總部遷至美國形成更大成本 博通計畫向投資者回購120億美元股票

2018-04-16 19:00

任天堂計畫透過新創團隊天馬行空想法 打造更多Switch多變玩法

2018-04-16 18:51

微軟採用死對頭Linux解決微控制器安全 聯發科率先響應

2018-04-17 10:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top