iPhone新3款傳同步推出 臉部辨識當家

2018-04-17 13:13 中央社 台北17日電



蘋果今年新款iPhone備受矚目。外媒報導，蘋果今年可能同步推出3款iPhone新品，臉部辨識將是主軸，LTE功能提升，不過今年擴增實境應用可能變化不大。

蘋果今年新款iPhone備受矚目。路透 分享 facebook

國外科技網站Tom’s Guide報導，今年蘋果可能在秋季推出3款iPhone新品，其中一款可能名為iPhone 9，另外一款可能名為iPhone X Plus，蘋果可能同步推出3款新品，預期新品可能在9月之後逐漸明朗。

報導預測，臉部辨識Face ID將是今年新款iPhone辨識功能的主軸，不過蘋果也不會放棄指紋辨識TouchID功能應用。

在LTE功能部分，報導預測，蘋果已經向製造合作夥伴要求提升新款iPhone的LTE晶片功能，預期今年新款iPhone的無線通訊功能可明顯提升。

在擴增實境（AR）部分，蘋果未來數年內也會加碼擴增實境在新世代iPhone的應用，不過今年新款iPhone在擴增實境的功能相較去年iPhone X系列，可能不會有太大的變化。

報導並預期，蘋果可能在今年秋季之前，推出入門款iPhone SE的進化版本。

市場一般預期，今年下半年蘋果可能推出6.5吋和5.8吋有機發光二極體（OLED）版iPhone、以及6.1吋LCD版iPhone。其中6.1吋LCD版iPhone下半年出貨占新款iPhone比重可到50%。

本土投顧報告先前預期，今年所有新款iPhone都將具備臉部辨識功能，從出貨量來看，今年所有iPhone出貨量上看2.4億支到2.5億支，其中大約1.5億支可能具備臉部辨識功能。