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針對遊戲打造的黑鯊手機正式揭曉 搭載特殊遊玩介面與實體手把

2018-04-13 18:48楊又肇

由小米旗下全資子公司金星科技，以及京東集團投資的南昌黑鯊科技，稍早正式宣佈推出先前多次曝光的黑鯊手機，標榜針對遊戲遊玩體驗，分別在電池、散熱與效能表現，以及天線設計等下足功夫，同時可透過手機側邊獨立按鍵快速進入遊戲專屬Shark Space，讓系統能快速將佔用記憶體資源清空，並且限制來電，讓使用者能更投入遊戲遊玩體驗，甚至也加入系統效能即時監控、直播快速鍵，以及按鍵配置設定等功能。

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如先前傳聞，黑鯊手機採用5.99吋、18:9顯示比例的FHD+ IPS全尺寸螢幕，並且採用圓潤邊角設計，下方配置的指紋辨識器則與Home建功能整合，但本身採不可壓按設計，與先前華為、HTC等機種設計類似。而機身背面則是採用電競風格設計，中間黑鯊標誌甚至採用呼吸燈設計，可在遊玩過程隨著遊戲內容產生不同燈效 (主要還是要看遊戲本身是否支援)。

硬體規格部分，黑鯊手機採用Qualcomm Snapdragon 845處理器、8GB記憶體、64GB或128FGB儲存容量，並且配置支援18W 9V/2A快充的4000mAh電池電量，此外更藉由Pixelworks提供獨立圖像處理器輔助運算，藉由名為MEMC的影像提昇技術讓3D影像內容遊戲內容能以更流暢效率執行運作。至於在散熱部分，除了藉由本身相對厚實的機身設計提供足夠散熱空間，內部也同樣透過毛細現象原理的液態散熱技術確保內部處理器元件溫度表現，大致可讓黑鯊手機維持38度的溫度運作表現 (相比之下，三星Galaxy S9約在42度，蘋果iPhone X則約在40度左右)。

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針對線上遊戲遊玩體驗部分，黑鯊手機也說明藉由特殊X型天線設計，讓使用者在橫拿手機時，不會因為持握機身影響天線傳輸功率，進而造成遊戲相關數據傳輸形成延遲，導致使用者在遊戲過程中產生操作誤差。

相機部分，黑鯊手機分別採用支援相位對焦技術的1200萬畫素+2000萬畫素雙鏡頭相機，以及光圈為f/2.2的2000萬畫素視訊鏡頭，同樣支援美顏特效，主要針對遊戲實況使用設計。

而在作業系統部分，本身採用名為JOYUI的客製化操作介面，除了可藉由小米服務帳號登入名為Joy Cloud的雲端服務，並且相容小米旗下服務內容之外，配合機身側面搭載的獨立按鍵，可快速啟用遊戲專屬的Shark Space介面，此時手機將會自動將所有佔用記憶體容量釋放，同時關閉來電功能，並且顯示手機內安裝遊戲內容，讓使用者可完全沉浸在遊戲體驗。Shark Space介面同時提供清理加速、選擇網路，或是選擇是否開啟電話接聽功能，另外也能快速啟用線上直播服務，讓使用者在遊戲遊玩過程中同時進行直播。

此外，黑鯊手機也額外提供一組左側藍牙搖桿配件，讓使用者能以更自然方式操作遊戲，而連動方式則是透過藍牙連接對應螢幕虛擬按鍵功能，分別支援類比搖桿、兩組扳機按鍵，使用者可透過Shark Space介面設定按鍵自定義功能，例如在行動版《絕地求生 (PUBG)》遊戲中，即可將兩組扳機按鍵設定為射擊與跳躍，同時也能藉由類比按鍵對應更紮實的動作操作。

建議售價部分，黑鯊手機將以人民幣2999元起跳售價銷售，分別推出極夜黑與蒼穹灰兩款配色，出廠將額外加贈藍牙手把配件。

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手機手機遊戲

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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