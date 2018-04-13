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同樣主打遊戲體驗 Nubia確定4/19跟進推出紅魔遊戲手機

2018-04-13 14:20楊又肇

在Razer率先推出針對遊戲體驗打造的遊戲手機Razer Phone，由小米全資子公司投資的黑鯊手機也即將在北京發表亮相，而Nubia也計畫在4月19日於北京揭曉旗下新款遊戲手機產品，並且將以「紅魔」為稱。

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目前關於紅魔遊戲手機的細節並沒有太多，但預期也將採用Qualcomm Snapdragon 845處理器、8GB記憶體，以及支援120Hz畫面更新率的全尺寸螢幕設計，至於外型設計則預期也會採用電競風格打造。

而在稍早於微博透露消息，Nubia等大方邀請Razer，以及即將揭曉新機的黑鯊手機一同站台，並且共同將遊戲手機市場作大，但預期是以市場行銷成分居多，最主要還是希望主打旗下遊戲手機特別之處。

在目前智慧型手機產品市場已經逐漸趨於飽和，同時各品牌也在各個價位帶設法挖掘更大發展機會之下，遊戲手機似乎已經成為接下來全新發展目標。不過，此塊市場畢竟還是要與更多內容搭配經營，因此僅靠硬體產品支撐必然不足，因此最重要的還是看各個品牌如何與更多遊戲內容合作，並且銜接電競市場生態，如此才有機會將遊戲手機產品發展機會持續擴大。

例如過去宏碁也曾經計畫打造Predator品牌的遊戲手機產品，但最終進入市場的則是以平板形式呈現的Predator 8，加上成本等因素考量，最終此款平板硬體裝置未能成功吸引市場，導致成為一款失敗產品。

小米智慧型手機

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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