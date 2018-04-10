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亞太電信開賣紅色iPhone 8 單機價比官網便宜

2018-04-10 20:17聯合報 記者陳立儀╱即時報導

最火紅的iPhone 8、iPhone 8 Plus（PRODUCT）RED Special Edition消息一波接一波，亞太電信稍早宣布針對4月17日上市的iPhone 8系列紅色特別版祭出專案購機優惠，搭配全國悠遊網1998方案、iPhone 8 64GB專案價0元，攜碼、VIP老客戶最高可享5,000元優惠，同時亞太電信也將開賣空機，單機價24,500元起，比Apple官網便宜1,000元。

以亞太電信新壹大網999方案為例，iPhone 8 64GB專案購機價為12,900元、iPhone 8 Plus 64GB專案價16,300元，均可享4G上網吃到飽、不分網內外及市話每通前10分鐘免費通話。即日起可至全台指定Gt智慧生活直營與加盟門巿洽詢。

台灣之星今天（4/10）晚上8點30分起於台灣之星官網、App開放iPhone 8、iPhone 8 Plus（PRODUCT）RED Special Edition線上登記，不限台灣之星用戶、不需預繳任何費用，登記者可優先獲得iPhone 8、iPhone 8 Plus紅色特別版的第一手資訊。

亞太電信除了推出iPhone 8、iPhone 8 Plus（PRODUCT）R...
亞太電信除了推出iPhone 8、iPhone 8 Plus（PRODUCT）RED Special Edition優惠專案，也將開賣空機。圖／摘自Apple官網
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