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蘋果正式推出紅色款iPhone 8 同步推出iPhone X紅色款皮質翻頁保護套

2018-04-09 20:57楊又肇

如先前消息，蘋果藉由新聞稿形式宣布推出(PRODUCT)RED形式的iPhone 8與iPhone 8 Plus，希望藉由新色再度刺激iPhone產品銷量。

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與去年推出(PRODUCT)RED形式的iPhone 7系列形式相同，蘋果希望藉由在iPhone產品加入紅色配色選項，藉此刺激新一波產品銷量，同時也能藉由參與(PRODUCT)RED計畫投入公益活動。

此次同步推出新款配件包含對應(PRODUCT)RED形式的iPhone X紅色款皮質翻頁保護套，藉此在現有黑色、灰色與藍色款皮質翻頁保護套增加全新選項。不過，此次加入(PRODUCT)RED產品計畫的機種證實僅有iPhone 8系列，並未包含iPhone X，其中因素可能包含iPhone X價格相對較高，而iPhone 8系列價格則較能吸引更多人選購。

建議售價部分，(PRODUCT)RED形式的紅色款iPhone 8系列，將以699美元起跳價格於美國西岸時間4月10日上午5點30分後開放預購，預計在4月13日起開放澳洲、加拿大、中國、法國、德國、香港、日本、紐西蘭、新加坡、南韓、英國與美國地區銷售，預計在4月下旬於巴西、丹麥、愛爾蘭、義大利、馬來西亞、墨西哥、荷蘭、挪威、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、西班牙、瑞典、瑞士、台灣、泰國、阿拉伯聯合大公國等國家市場陸續推出，至於智利、哥倫比亞、印度、以色列、土耳其等地區則要等到5月才會上市。

至於同樣以(PRODUCT)RED形式推出的iPhone X紅色款皮質翻頁保護套，則預計從4月10起於蘋果通路、授權經銷商開放銷售，建議售價為99美元。同時，蘋果也將持續銷售以(PRODUCT)RED形式打造的Beats Solo3無線耳罩式耳機、Beats Pill+藍牙音響，以及包含iPhone、iPad、Apple Watch相關配件。

而先前預計在今年推出無線充電板AirPower，以及搭載無線充電盒的AirPods則未在此次更新內同步推出。

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iPhone 8iPhone XApple

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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