新一代手機照相再攀顛峰！3鏡頭主相機超逼人

2018-04-05 16:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



相機向來是各家廠牌智慧手機主打的重點之一，尤其旗艦手機的照相規格更是不斷攀向高峰，雙鏡頭已經不夠看，除了運用AI科技豐富相機體驗之外，現在更出現了後置3鏡頭的設計，如果這樣都還無法拍出漂亮照片，問題

華為日前在巴黎發表的最新旗艦手機HUAWEI P20、P20 Pro，再次展現科技美學的極致表現，尤其HUAWEI P20 Pro更搭載了創新的徠卡3鏡頭，包括4,000萬畫素彩色鏡頭、2,000萬畫素黑白鏡頭和800萬畫素長焦鏡頭，光圈分別為F 1.8、F 1.6、F 2.4，光是機身背面的外型就格外引人注目。

全新的徠卡光學變焦鏡頭系統搭配華為3鏡頭變焦技術，讓HUAWEI P20 Pro最高可支援5倍混合變焦，同時也具備ISO 102400感光度。HUAWEI P20則配備了1.55um大像素尺寸1200萬彩色鏡頭+2000萬畫素黑白鏡頭的新一代徠卡雙鏡頭，擁有f/1.8+ f/1.6大光圈，極大的提升了夜晚相機的感光度，使得夜拍的色彩精準、細節清晰。

HUAWEI P20系列均支援960fps慢動作影片拍攝，2,400萬畫素前置鏡頭則可透過AI演算法智慧建立3D臉部模型，並提供5種獨特人像光效。

HUAWEI P20 Pro的主相機搭載創新的徠卡3鏡頭，包括4,000萬畫素彩色鏡頭、2,000萬畫素黑白鏡頭和800萬畫素長焦鏡頭。圖／華為提供 分享 facebook

以「超感光AI雙攝」為相機主軸的小米MIX 2S，主相機為1,200萬畫素廣角＋1,200萬畫素長焦雙鏡頭，採用Sony新一代旗艦感測器IMX363，支援Dual Pixel全圖元雙核對焦技術，還可進行25種標籤、206個精細化場景智慧識別，並提供專業級後期調校；500萬畫素的前置相機雖然是單鏡頭，也可運用AI打造出背景虛化效果，人像模式更新增AI夢境虛化功能，不僅可生成動態光斑、調整背景光斑的大小，甚至還能變換成心型等6種動態效果。

小米MIX 2S搭載超感光AI雙攝系統。圖／小米提供 分享 facebook

台灣預計5月發表的OPPO R15系列，前鏡頭皆為2,000萬畫素，並搭載升級版AI智慧美顏2.0，將臉部特徵點的採集提升至296個，更在既有的性別、年齡、膚質、膚色等智慧分析中，再加入了瞳孔特徵，精準呈現被拍攝者的眼神與神韻；主相機方面，OPPO R15為1,600萬＋500萬畫素雙鏡頭，OPPO R15夢鏡版為2,000萬＋1,600萬畫素，搭配AI場景識別技術，能夠分辨120個場景並對照片進行優化，人像模式除了更真實的景深效果之外，另加入「3D人像打光」功能，提供輪廓光、膠片光、影調光等5種光效。

OPPO R15配備2,000萬畫素前置鏡頭、1,600萬＋500萬畫素主相機，並搭載升級版AI智慧美顏2.0。圖／OPPO提供 分享 facebook