標榜「第一款」真正遊戲手機 小米、京東投資的黑鯊手機確定4/13揭曉

日前曾被誤認為是小米新款旗艦手機的黑鯊手機，稍早確定將在4月13日於北京舉辦新機發表活動，強調將推出第一款真正符合遊戲使用的手機產品。

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在此之前，Razer已經推出第一款強調針對遊戲使用的手機Razer Phone，並且藉由內建Qualcomm Snapdragon 835處理器、8GB記憶體，以及搭載120Hz畫面更新率的5.7吋IGZO LCD螢幕等規格，藉此對應更流暢的手機遊玩體驗。

而先前多次被認為是小米新款旗艦手機的黑鯊手機，則是標榜第一款真正的遊戲手機，並且由小米參與投資的南昌黑鯊科技打造，預計將在4月13日於北京舉辦新機發表活動，從先前曝光消息則預期搭載Qualcomm Snapdragon 845處理器、8GB記憶體，以及18:9顯示比例的全尺寸螢幕，預期也將採用120Hz畫面更新率的面板規格，並且將與眾多遊戲合作最佳化。

南昌黑鯊科技是由曾任華為移動寬頻終端產品線總裁吳世敏創立，並且擔任執行長，旗下團隊成員分別來自華為、三星、騰訊等品牌，現階段約有超過300名員工，其中90%為工程師與產品設計師，團隊成員分別位於上海、深圳兩地。除了獲得小米全資子公司天津金星科技投資，黑鯊科技同時也獲得京東投資，成為京東遊戲手機產業聯盟成立後首款合作遊戲手機。