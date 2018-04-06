Google計畫在印度推行親民款Pixel手機 Google Home、Pixelbook將同步進駐

2018-04-06 09:36 聯合新聞網 楊又肇



在先前接受訪談時，Google硬體部門負責人Rick Osterloh便曾透露計畫將Pixel手機帶到印度市場。不過，隨後在印度市場開放銷售的Pixel 2，相形之下依然採取較高的銷售價格，因此相關消息指出Google可能計畫在7到8月間推出親民款Pixel手機，藉此吸引印度市場消費族群。

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印度金融時報報導指出，Google計畫進一步擴大印度市場發展策略，除了先前已經藉由Android Go等方式讓更多印度在地用戶能順利使用網路服務，稍早更傳出計畫在今年7月或8月間推出價格更加親民的Pixel手機，讓更多消費族群能便利使用Google服務內容。

不過，相關消息並未透露預計在印度市場推行的親民款Pixel手機具體細節，因此不確定是否僅為過去推行的Pixel系列機種降價銷售，或是全新推出的中階硬體規格版本。

除了準備推出親民款Pixel手機，Google也計畫在印度市場推行Google Home系列產品，以及新款Pixelbook，預期吸引更多印度在地用戶族群使用Google服務內容，並且透過Google製作硬體設備連接網路服務。

在此之前，Google已經持續在印度地區投入不少網路基礎建設，其中包含與印度政府合作於車站等場所提供的免費Wi-Fi上網服務，以及針對印度手機網路資源相對較少情況推行的Android Go作業系統，以及Go系列App服務，讓使用者能以更少流量觀看網路內容，避免產生更大數位落差。

目前不僅Google看重印度市場，包含Facebook、小米、三星、OPPO等軟硬體廠商也同樣看重此塊超過10億用戶的市場發展機會。