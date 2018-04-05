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LG G7可能提前至4月底於南韓揭曉 5月初進入市場銷售

2018-04-05 13:10楊又肇

更新：根據@evleaks透露消息LG G7正式名稱將會冠上ThinQ，藉由LG G7 ThinQ名稱強調整合人工智慧應用服務特性。

先前市場傳聞將在今年6月揭曉的LG G7，相關消息指出此款新機將提前至4月底於南韓首爾發表，並且計畫在5月初開放銷售。

(圖／擷自以色列媒體Ynet新聞網站)
(圖／擷自以色列媒體Ynet新聞網站)
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根據南韓ETnews報導指出，原本傳聞將延後至6月揭曉的LG G7，將可能提前至4月底於南韓首爾發表，並且計畫在5月初開放銷售。

而在先前消息裡，代號為「Judy」的LG G7外型將採用與蘋果iPhone X相似的「瀏海」造型視訊鏡頭，但在全螢幕顯示情況下仍會巧妙地將「瀏海」隱藏。同時，相關消息更指出此款新機將搭載MLCD+面板，讓整體電力損耗降低35%，整體亮度表現也能具體提昇，並且採用18:9顯示比例的6.1吋螢幕設計。

至於硬體規格將分別搭載Qualcomm Snapdragon 845處理器、4GB記憶體與64GB儲存容量，另外將額外推出6GB記憶體與128GB儲存容量規格版本。相機部分，原本消息透露LG G7將搭載800萬畫素視訊鏡頭，以及雙1600萬畫素、f/1.6與f/1.9光圈組合，同時支援光學防手震設計的主相機，但後續有消息指出此款新機可能搭載雙f/1.5光圈相機設計。

作業系統部分，LG G7預期比照先前與Google合作模式，分別加入強化版Q Voice、Q Lens的人工智慧技術整合功能，此外也將深度整合Google Assistant數位助理服務，並且可能加入虹膜辨識等應用功能。

LG

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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