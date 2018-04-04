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韓媒：蘋果新OLED iPhone 決定減少採用RFPCB

2018-04-04 21:49經濟日報 記者林昀嫻╱即時報導

消息人士透露，蘋果接下來新推出的OLED iPhone已決定減少使用軟硬印複合板（RFPCB），將以價格更便宜且較不先進的多層軟性印刷電路板（multi-FPCB）取代。

南韓網站The Investor報導，RFPCB是連接iPhone X內嵌晶片和面板的關鍵零件，而訂於9月發表的新OLED iPhone的觸控面板可能採用多層軟性印刷電路板，大部分是考量到價格和生產的因素。

目前南韓三大印刷電路板（PCB）製造商，即樂金（LG）Innotek、Interflex和永豐電子，都供應RFPCB，但蘋果初期也面臨採用RFPCB的一連串問題，例如在iPhone X推出前，一家台廠便因為未符合品質標準而未贏得訂單。

iPhone X先前傳出天冷當機的關鍵原因，就在於RFPCB模組的連接問題，蘋果為此展開大規模調查，也導致若干零件供應廠短暫停工。

目前仍待觀察的是，蘋果是否將要求現有供應商轉為供應多層軟性印刷電路板，或增加供應，或直接更換供應商。

南韓一家PCB商透露，先前考慮對蘋果提供多層軟性印刷電路板，但又因蘋果所提議的價格太低而作罷。

今年蘋果將發表三款新iPhone，分別為一款LCD和兩款OLED iPhone，而5.85吋和6.46吋 OLED面板均交由三星顯示器（SDI）供應。

RFPCB是連接iPhone X內嵌晶片和面板的關鍵零件，而訂於9月發表的新OL...
RFPCB是連接iPhone X內嵌晶片和面板的關鍵零件，而訂於9月發表的新OLED iPhone的觸控面板可能採用多層軟性印刷電路板，大部分是考量到價格和生產優勢的因素。（網路）
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