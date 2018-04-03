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奢華品牌Vertu推出全新星座系列手機 將於中國市場限量銷售

2018-04-03 18:18楊又肇

從香港國鼎投資控股轉手讓給流亡法國巴黎的土耳其富商Murat Hakan Uzan，並且透過旗下投資公司Baferton以5000萬英鎊收購的奢華手機品牌Vertu，雖然在去年7月申請破產保護，但稍早仍宣布推出全新Constellation X (星座)系列限量手機，並且將在中國地區以人民幣39800元價格銷售。

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相比先前推出的Constellation系列，此次推出的Constellation X系列依然延續英國工匠手工製作設計，同時正面2K解析度的5.5吋Super AMOLED螢幕採用藍寶石玻璃覆蓋保護，背蓋機身則採用陽極氧化鋁材質，以及義大利小牛皮製作，機身側面的按鍵則採用紅寶石製作。

硬體規格部分，Constellation X系列均採用Qualcomm Snapdragon 820處理器、4GB記憶體，以及128GB儲存容量 (支援micro SD記憶卡擴充)，另外則搭載每單位畫素進光量達1.55μm的1200萬畫素主鏡頭，對應慢動作攝影、全景拍攝與4K錄影功能，本身也支援全球34網路通訊頻段與雙卡雙待設計，並且搭載支援Dolby Digital Plus雙立體聲輸出擴音器、NFC與指紋辨識器，電池容量則為3220mAh，底部連接埠採USB Type-C規格，支援QC2.0快充技術與Qi無線充電功能。

至於顏色部分，Constellation X系列將分別提供玫瑰紅、藍色與胡桃棕三款配色，預計搭載基於Android 6.0的客製化Vertu UI操作介面，同樣提供Vertu系列機種過去以來著名的24小時助理服務項目，預計在4月12日起於中國市場提供銷售。

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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