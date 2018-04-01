三星攜手TED玩實作 教育注入創意

2018-04-01 08:29 中央社 台北31日電



走出學習框架，三星今天宣布與TEDxTaipei、CCKids嘻嘻玩科普合作，透過一系列實作課程，讓各領域講者與三星智慧教室學童面對面學習和互動，為台灣的教育注入更多可能性。

台灣三星進行一系列Adventure課程，首波邀請台灣蛙類研究學者東華大學自然資源與環境學系副教授楊懿如，帶領基隆仁愛國小智慧教室六年級學童，展開台灣青蛙生態冒險，引導孩子在生活中實踐「公民科學」精神，喚起環境保護的意識。

在前導課程中，楊懿如團隊帶領學生們在三星智慧教室中，運用互動式電子白板認識蛙類，並在平板上創作獨一無二的蛙類圖鑑；之後學生更走出課堂實地探險，在池塘、樹林及溪流三種生態環境中，以手機捕捉蛙類蹤跡，並於平板內記錄的青蛙圖鑑中錄製各種青蛙的叫聲。

有鑑於實作教育是加速孩子學習的途徑之一，台灣三星也表示，將與CCKids嘻嘻玩科普合作，運用三星的手機或平板，錄製每個人獨特的聲波，透過APP傳導至裝置上的粉塵便會隨著聲波的大小呈現出各式美麗的克拉尼圖案，將原來抽象的聲波概念轉化成有趣好玩的教學內容，讓學習宛如遊戲，學生也能更靈活的學習到物理現象變化。

三星表推廣智慧教室，預計在第2季將此實作課程開放報名。