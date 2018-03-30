Nokia以機海戰掠地 華為旗艦機祭3鏡頭

2018-03-30 10:15 中央社 台北30日電



手機市場競爭激烈，非蘋陣營首季新機輩出，去年全球出貨7000萬支的諾基亞(Nokia)今年持續以機海戰攻城掠地，擁全球出貨第3地位的華為新旗艦P20則主打3鏡頭，並進化AI拍攝。

華為27日在法國巴黎正式發佈新品P20系列手機。 新華社 分享 facebook

昔日手機霸主諾基亞(Nokia)近年靠著「回歸經典浪潮」聲勢再起，由HMD負責產品設計、行銷及銷售，鴻海（2317）旗下富智康負責研發與製造，今年全球行動通訊大會(MWC)上，Nokia一口氣發表5款Nokia新機，包括Nokia 7 Plus、Nokia 6、Nokia 8 Sirocco和Nokia 1這4款Android智慧機，以及Nokia 8110經典復刻版。

諾基亞重回手機市場已推出11款手機，銷售版圖遍及80個國家，去年全年手機（智慧機加功能型手機）已出貨7000萬支，今年祭出機海戰持續攻城掠地，針對台灣市場，Nokia 7 plus、Nokia 6將在4月1日開賣，並攜手電信商遠傳電信(4904)獨家銷售。

中國手機品牌華為（HUAWEI）智慧型手機在2017年全年出貨量達1.53億台，全球市占突破10%，穩座全球第3。

華為日前在法國巴黎發表全新P20系列旗艦機，P20以及P20 Pro分別搭載5.8吋與6.1吋的全螢幕，其中，P20 Pro首創徠卡三鏡頭，分別為4000萬畫素彩色鏡頭、2000萬畫素黑白鏡頭和800萬畫素長焦鏡頭，雙機均加入AI Master人工智慧拍照模式。